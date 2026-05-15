Ley de reconstrucción y reactivación: diputado Romero anticipa rol clave del Senado de cara a un futuro acuerdo

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja destacó que el gobierno deberá “expresar la forma en que tiene para negociar” con los integrantes del Senado.

El diputado y presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), resaltó este viernes el rol que tendrá el Senado en la discusión por el proyecto de reconstrucción y reactivación, que este jueves fue aprobado casi en su totalidad por la instancia parlamentaria.

Además, recalcó que todas las indicaciones que han sido calificadas como inadmisibles dentro de la comisión de Hacienda “se entiende que no pueden reponerse en la Sala”, ya que en sus palabras, esto comprobará “fehacientemente que estamos en presencia de un bloque que no quiere construir, sino que quiere destruir”, aludiendo al rol que podría asumir la oposición dentro de la votación en el Congreso.

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Rol del Senado

Romero aseguró que una vez que la Cámara de Diputados haya despachado el “proyecto madre” del Ejecutivo, será el Senado el que “tendrá un rol clave”, a lo que se debe sumar la capacidad del gobierno para negociar con “nuevos grupos que nosotros esperamos que amplíen el apoyo a este proyecto”.

Esto ya que será en la Cámara Alta donde se dé el debate, del que Romero espera se pueda “afinar la discusión” en los temas relacionados a la continuidad de la “franquicia Sence” y el polémico artículo para eximir del pago a los titulares de obras de su uso por parte de la inteligencia artificial, donde de esta última destacó su importancia para que Chile se convierta “en un país muy atractivo para esas cosas”.

El republicano hizo hincapié en que el proyecto “en todas sus líneas” apunta a “un objetivo que es el crecimiento, inversión y finalmente mucho más empleo para los chilenos y bienestar para la gente”.

Asimismo, el diputado aprovechó la instancia del “D,esayuno de actualidad” organizado por la Universidad Gabriela Mistral y el Instituto Res Pública, para hacer la invitación a todos los sectores políticos a que se comprometan con “el crecimiento, el desarrollo y el empleo de nuestro país”, con lo que espera lograr que el conjunto de medidas sea promulgado.