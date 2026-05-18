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CPLT detecta “brechas relevantes” en la transparencia de los gastos estatales

Aunque se registró un mayor índice de cumplimiento general, la investigación reveló “brechas en la publicación de información”, lo que impide a las personas “controlar cómo se usan los recursos públicos”.

Por: José Vásquez

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 16:00 hrs.

transparencia gasto fiscal gestión
<p>CPLT detecta “brechas relevantes” en la transparencia de los gastos estatales</p>

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