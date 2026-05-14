Comisión de Hacienda rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA

No prosperó el artículo 8 del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Ejecutivo que incorporaba expresamente el “entrenamiento, desarrollo o despliegue” de modelos de inteligencia artificial en la excepción al derecho de autor, y creaba un fondo de 70 mil UTM anuales.

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó en estrecha votación la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al artículo 8 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, que buscaba modificar la ley de propiedad intelectual afectando los derechos de autor.

Luego de un intenso debate respecto a la debida proyección de los derechos de autor la votación del texto resultó en empate, dándose por rechazado. En el detalle el texto fue aprobado por seis votos, rechazado por seis y hubo una abstención del diputado del PDG Juan Marcelo Valenzuela.

Los votos en contra fueron de la oposición Boris Barrera PC, Jorge Brito FA, Carlos Bianchi PPD; y la DC Priscila Castillo. A ellos se sumaron los Rn Diego Schalper y Eduardo Durán. Mientras que a favor se manifestó el oficialismo con los votos de Agustín Romero, Fernando Ugarte y Carlos Meza de Republicanos, Jaime Coloma y Flor Weisse UDI; y Pier Karlezi del PNL.

El texto que no prosperó modificaba el artículo 71 T de la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual y autoriza, sin autorización ni remuneración al titular, la reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública de obras lícitamente publicadas para “extracción, comparación, clasificación, entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial”. Además, crea un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual financiado con recursos del Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos y donaciones.

La modificación fue objeto de críticas transversales por diversos gremios como la ANP, Anatel y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. La ANP había advertido que la indicación que impulsaba el Gobierno “no corrige los vicios denunciados, sino que precisamente los agrava”.

El gremio señaló esta semana los motivos de su oposición a la norma en que “se propone al Congreso una política pública que afecta de manera directa a la industria cultural, creativa y de los medios de comunicación. Sorprende, en consecuencia, la aparente sensibilidad expresada por el gobierno hacia los medios de comunicación, que no se condice con esta indicación”.

Sobre el fondo de al menos UTM 70 mil anuales que planteaba la propuesta, la ANP planteó que no constituye indemnización: los recursos se destinan a actividades genéricas de difusión y fomento cultural, y no a los titulares cuyas obras fueron utilizadas; el comité administrador se integra solo con representantes de cuatro ministerios; y el financiamiento proviene del erario fiscal y no de las empresas beneficiarias de la excepción, señalaron.

El gremio había manifestado que la nueva redacción “amplía expresamente la excepción y deja a las plataformas de inteligencia artificial en una posición todavía más favorable que la del texto originalmente objetado”, pues incorpora -en términos explícitos- los actos de “entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial”.

Antes de votar el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intentó convencer a los parlamentarios de la necesidad de aprobar la indicación afirmando que “esto es algo que se usa hoy a nivel mundial, pero esto permite tener una compensación en Chile y esa es la indicación, buscar balance en la promoción de inversiones y un resarcimiento y fomento a los generadores de contenidos: Acercarnos y ser parte de una suerte de nueva revolución industrial que vive el planeta”.