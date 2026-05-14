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Comisión de Hacienda rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA

No prosperó el artículo 8 del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Ejecutivo que incorporaba expresamente el “entrenamiento, desarrollo o despliegue” de modelos de inteligencia artificial en la excepción al derecho de autor, y creaba un fondo de 70 mil UTM anuales.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 21:24 hrs.

propiedad intelectual Congreso Proyecto de ley Rodolfo Carrasco
<p>Comisión de Hacienda rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA</p>

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