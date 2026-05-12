ANP rechaza la indicación sustitutiva del gobierno que habilita el uso de obras protegidas para entrenar IA

La ANP La ANP llamó al Congreso a rechazar el artículo 8 de la indicación, excluir los contenidos periodísticos del ámbito de la excepción y abrir un diálogo formal con los medios y los titulares de derechos.

El gremio advirtió que el nuevo texto del artículo 8 del proyecto de Reconstrucción Nacional incorpora expresamente el "entrenamiento, desarrollo o despliegue" de modelos de inteligencia artificial en la excepción al derecho de autor, y crea un fondo de, al menos, 70 mil UTM anuales que, en su opinión, no equivale a indemnización para los creadores afectados.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al artículo 8 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, ingresado al Congreso el 22 de abril.

El texto modifica el artículo 71 T de la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual y autoriza, sin autorización ni remuneración al titular, la reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública de obras lícitamente publicadas para "extracción, comparación, clasificación, entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial". Además, crea un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual financiado con recursos del Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos y donaciones.

Para la ANP, la indicación "no corrige los vicios denunciados, sino que precisamente los agrava". El gremio señaló en un comunicado de nueve puntos que "se propone al Congreso una política pública que afecta de manera directa a la industria cultural, creativa y de los medios de comunicación. Sorprende, en consecuencia, la aparente sensibilidad expresada por el gobierno hacia los medios de comunicación, que no se condice con esta indicación".

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Sobre el fondo de al menos 70 mil UTM anuales-, la ANP planteó que no constituye indemnización: los recursos se destinan a actividades genéricas de difusión y fomento cultural, y no a los titulares cuyas obras fueron utilizadas; el comité administrador se integra solo con representantes de cuatro ministerios; y el financiamiento proviene del erario fiscal y no de las empresas beneficiarias de la excepción, señalaron.

El gremio añadió que la nueva redacción "amplía expresamente la excepción y deja a las plataformas de inteligencia artificial en una posición todavía más favorable que la del texto originalmente objetado", pues incorpora -en términos explícitos- los actos de "entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial".

También cuestionó que el estándar de licitud recoge solo el segundo paso de la regla de los tres pasos del Convenio de Berna y del Acuerdo sobre los ADPIC, y omite la exigencia de que el uso no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular.

La ANP llamó al Congreso a rechazar el artículo 8 de la indicación, excluir los contenidos periodísticos del ámbito de la excepción y abrir un diálogo formal con los medios y los titulares de derechos.