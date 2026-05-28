José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes:“Sería un error abordar la IA solo desde la productividad, la misión es formar personas capaces de desenvolverse en el mundo de hoy”

El rector abordó la primera encíclica del Papa León XIV, y dijo que la inteligencia artificial obliga a las universidades a replantear la formación de las nuevas generaciones, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el uso responsable de esta tecnología.

La encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, en la que llama a “desarmar” la inteligencia artificial (IA), puso sobre la mesa temas como la concentración del poder, la regulación, transparencia y responsabilidad humana, y el impacto de la IA en el trabajo, la educación y la toma de decisiones. También hizo un llamado al mundo educativo a replantear la figura del docente y formar “un uso responsable, crítico y creativo” de estas herramientas.

El rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, conversó con DF y valoró la carta papal como un documento “contundente”, que plantea desafíos al rol académico en la formación de las nuevas generaciones.

En esa línea, dijo que sería un “tremendo error” abordar la IA solo desde la productividad o la eficiencia, y que la misión universitaria debe enfocarse en formar personas con pensamiento crítico, “prudencia” y capacidad de “desenvolverse en el mundo contemporáneo”.

- ¿Cómo la encíclica interpela el rol actual de las universidades?

- Las universidades tienen que hacerse cargo de los grandes problemas sociales, como la formación de las nuevas generaciones; de cómo va a ser el trabajo en el futuro y cómo preparar a los estudiantes en un mundo que va a ser muy distinto, a nivel laboral, social, político y cultural.

La otra central es la creación del conocimiento. Tenemos la tarea de ser la conciencia crítica de la sociedad y de reflexionar sobre lo que se ve venir. Cómo intencionamos la investigación, que es parte esencial del ADN de una universidad. Nos sentimos especialmente llamados a decir cosas al mundo de hoy, y eso tiene que producir un cambio de giro, de saber leer lo que está pasando afuera para poder dar nuestra opinión y orientar a la sociedad.

- El documento hace un llamado al pensamiento crítico, ¿Cómo cambia eso la forma en la que se debe educar en la era de la IA?

- Los estudiantes van muy por delante de nosotros. El uso hábil de la IA en pregrado ya se está viendo por todas partes. El Papa dice que tenemos que enseñar a usar la IA, pero también cuándo no usarla, porque de por medio está la capacidad de pensamiento crítico que tienen que adquirir los estudiantes, y el tiempo universitario es privilegiado para ello.

Tener esta ayuda, estas muletas tan potentes (la IA), puede atrofiar los músculos. El gran desafío no es solamente enseñarles a usarla, sino que aprendan a aprender en un contexto que puede ser más desafiante. Los que se educaron en un tiempo en que no existía la IA, aprendieron a pensar gracias a que tenían que valerse con sus propias manos. Pero esta generación está partiendo con un supuesto que antes no teníamos y por lo tanto corremos el riesgo que quede atrofiada por no saber pensar críticamente.

“Se habla mucho que el grupo de profesionales recién egresados hoy está siendo prescindible, porque la IA los puede reemplazar fácilmente. Es un tema sin resolver, y tenemos que pensar en el segundo escalón de las carreras profesionales”.

Será importante fomentar la creatividad, la capacidad de relacionarse con los demás, la empatía, entender críticamente los problemas, poder liderar en un mundo cambiante. Las habilidades generales que permiten formar la prudencia para saber navegar en este mundo son fundamentales.

Se habla mucho que el grupo de profesionales recién egresados hoy está siendo prescindible, porque la IA los puede reemplazar fácilmente. Es un tema sin resolver, y tenemos que pensar en el segundo escalón de las carreras profesionales, y estas habilidades son necesarias para una proyección larga.

Riesgos y política de uso

- ¿Qué riesgo observa si las universidades enfocan la IA solo desde la productividad o la eficiencia, dejando en segundo plano las dimensiones humanas o éticas?

- Sería un tremendo error. No estamos orientados simplemente a producir profesionales productivos. Nuestra misión es formar personas capaces de desenvolverse bien en el mundo contemporáneo. Cometeríamos un error gravísimo ignorando esto y haciéndonos simplemente una plataforma para que la gente aprenda a manejarse bien tecnológicamente.

En la universidad nos hemos planteado entregar una formación general muy amplia que contempla ética, filosofía, antropología, historia, literatura, ciencia en general, para lograr darle a los estudiantes una mirada más holística de la realidad.

- ¿La universidad cuenta con políticas o lineamientos de uso de IA?

- Tenemos una política transversal y lineamientos que por ahora son provisionales, todo esto está cambiando rápidamente. Hay lineamientos éticos para el uso estudiantil, y sugerencias para los profesores, para que puedan incorporar estas herramientas en su pedagogía, cuidando la capacidad de análisis crítico de los estudiantes.

También tenemos lineamientos de transparencia y hay un proceso importante de incorporación de nuevas tecnologías en el manejo administrativo de la universidad.

Además, estamos terminando de diseñar un centro de investigación multidisciplinario de IA, que tendrá personas de distintas facultades, del mundo tecnológico, ciencias sociales, filosofía, derecho, medicina, para reflexionar qué va a ocurrir en la sociedad con estas nuevas tecnologías. Espero que a finales de año esté constituido.