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Las claves y el análisis de la encíclica del Papa León XIV que llama a “desarmar” la IA

Especialistas destacaron que el documento ofrece una mirada equilibrada en torno a esta tecnología y que podría ser un insumo para generar acuerdos políticos y económicos globales.

Por: R. OLMOS Y M. ZECCHETTO

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Papa Inteligencia Artificial tecnología Política
<p>El Papa León XIV durante la presentación de la encíclica Magnifica Humanitas en el Vaticano. Foto: Reuters</p>

El Papa León XIV durante la presentación de la encíclica Magnifica Humanitas en el Vaticano. Foto: Reuters

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