Concentración de rondas, IA y resaca de pandemia: el nuevo mapa del capital de riesgo en Chile

En la cumbre de DLA Piper Chile y Endeavor, los oradores comentaron que el dinero fluye a menos empresas y los compradores premian la rentabilidad por sobre el crecimiento.

Atrás quedaron los días en que el capital de riesgo celebraba rondas con grandes valorizaciones y los fondos firmaban cheques para los competidores de cualquier categoría. Ese fue el diagnóstico transversal de la cuarta edición del Chile Venture Capital Summit 2026, organizado por DLA Piper Chile y Endeavor Chile.

En dos paneles con inversionistas y actores del ecosistema, los oradores dibujaron un sector en cambio estructural, atrapado entre la concentración del capital, la disrupción de la inteligencia artificial y la resaca de las valorizaciones infladas de 2020-2022.

Las cifras ayudaron a confirmar este escenario. El partner de Kayyak Ventures, Cristóbal Silva, afirmó que las operaciones trimestrales en Latinoamérica pasaron de 200 a 96 desde 2022, mientras que el monto invertido se estabilizó en unos US$ 1.000 millones por trimestre, con el capital fluyendo hacia menos compañías.

El segundo eje fue la disrupción de la IA sobre el modelo de software (SaaS). Felipe Matta (Chile Ventures) planteó que “el SaaS está muerto como lo conocemos, pero renace”, porque el costo de desarrollar software cayó y los agentes de IA “amplían 10 veces el mercado objetivo”.

Juan Fontaine (LarrainVial) sumó el efecto en valorizaciones. Tras la irrupción de los nuevos modelos de IA en enero, los múltiplos consolidados pasaron de 7x a 5x en ingresos recurrentes anuales y se evaporó cerca de US$ 1 billón de capitalización bursátil en software.

Para Ángeles Romo (SQM Lithium Ventures) el ajuste golpea con más fuerza al capital de riesgo corporativo corporativo y Matta reconoció que el tercer fondo de Chile Ventures tomó “tres veces más” tiempo que el anterior, porque los family offices “se quemaron las manos” con las valorizaciones de pandemia.

¿Y la liquidez?

El segundo panel llevó el contrapunto a la liquidez (exits), donde una de las conclusiones fue que los compradores hoy premian la rentabilidad por sobre el crecimiento. Bradley Gersich (DLA Piper Palo Alto) advirtió que el retorno de 10 veces la inversión es la excepción. Cristóbal Silva (Fen Ventures) fue tajante: 2020-2022 son “probablemente los peores años” para los retornos de los fondos chilenos, y recuperar esos múltiplos tomará cinco años sin pasar por una ronda a la baja.

David Peña (Comunidad Feliz) aterrizó el cambio con su propio caso. La empresa, vendida a Visma con US$ 10 millones de ingresos anuales, recibió mejores ofertas de private equity que de capital de riesgo.