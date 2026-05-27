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Concentración de rondas, IA y resaca de pandemia: el nuevo mapa del capital de riesgo en Chile

En la cumbre de DLA Piper Chile y Endeavor, los oradores comentaron que el dinero fluye a menos empresas y los compradores premian la rentabilidad por sobre el crecimiento.

Por: Renato Olmos

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Renato Olmos Capital de riesgo Inteligencia Artificial
<p>Juan Fontaine (LarrainVial), Felipe Matta (Chile Ventures), Ángeles Romo (SQM Lithium Ventures), Cristóbal Silva (Kayyak Ventures) y Patricio Rojas (Endeavor Chile) durante el primer panel.</p>

Juan Fontaine (LarrainVial), Felipe Matta (Chile Ventures), Ángeles Romo (SQM Lithium Ventures), Cristóbal Silva (Kayyak Ventures) y Patricio Rojas (Endeavor Chile) durante el primer panel.

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