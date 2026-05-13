Quiroz da primeras señales en la ley de reactivación: se abre a modificar el crédito tributario al empleo y lo ajusta con foco en mujeres y jóvenes

El ministro de Hacienda propuso un mecanismo focalizado en trabajadoras y personas menores de 25 años, con lo que el beneficio máximo podría ya no ser 15%, sino un 16,5%.

Una primera señal de flexibilidad entregó la noche de este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación de la ley de reconstrucción y reactivación nacional que se discute -hasta total despacho- en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Se trata del crédito tributario a la retención y formalización de trabajadores, una de las medidas más defendidas por Quiroz, pero con mayor costo fiscal (US$ 1.400 millones por año) y con más críticas de parte de especialistas laborales ya que no asegura nuevas contrataciones e implica una importante renuncia de recursos de parte del Fisco.

El beneficio se enfoca en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550.000 - $838.000), con una estructura que será un crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM.

El monto de este crédito podrá ser imputable al impuesto de Primera Categoría, al IVA y a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) de las empresas.

Si bien la tasa del crédito era pareja en 15% en el proyecto original, este miércoles el Ejecutivo se abrió a flexibilizarlo.

Así, Quiroz propuso una nueva fórmula para focalizar el crédito en los trabajadores jóvenes y las mujeres, luego de solicitudes de parlamentarios del oficialismo, como el RN Diego Schalper, y de oposición como el independiente de la bancada PPD, Carlos Bianchi.

En específico, el crédito partiría en un 14% de la remuneración parejo, pero si el beneficiario es una trabajadora mujer, se aumenta a 15%. En caso de ser un hombre, se reduce a 13%.

Mientras que si el beneficiario es una persona joven menor de 25 años, se agregan 1,5 puntos porcentuales al crédito.

De esta forma, en el caso máximo (una mujer menor de 25 años), la tasa del crédito será un 16,5% de las remuneraciones, mientras que el caso mínimo (hombre mayor de 25 años) la tasa será de 13%. Un hombre menor de 25 años tendría una tasa de 14,5%.

Según explicó Quiroz en la comisión, el impacto financiero es similar al calculado originalmente por el Ejecutivo. "Es marginalmente menor a lo calculado inicialmente. No se está rediseñando el crédito", dijo el secretario de Estado.

Según el informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la implementación de las presentes indicaciones implicarán un mejoramiento marginal del balance fiscal (o sea, menor costo) de $ 39.068 millones durante el primer año, y de $ 48.386 millones al décimo año de vigencia, con respecto a lo informado en el informe original.

Dado que este artículo (el N° 9) ya fue aprobado por la comisión la noche de este martes, los legisladores discutieron si reabren la votación para ingresar las enmiendas propuestas por el gobierno.

Así, finalmente la comisión aprobó el nuevo artículo por 10 votos a favor (incluido Bianchi y la diputada DC Priscilla Castillo), 2 en contra y una abstención (de Juan Marcelo Valenzuela del PDG, quien solicitó que se extendiera el crédito principalmente a Pymes y se redujera para las grandes empresas).

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