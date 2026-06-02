Presidenta de la Sofofa entra al debate por la mayor autorización de deuda y pide que no se supere el umbral del 45% del PIB

La presidenta de la entidad gremial, Rosario Navarro, indicó que se entiende la decisión debido a que “la situación fiscal no es novedad”.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, entró al debate por la autorización de endeudamiento adicional por US$ 6.200 millones que solicitó el Ministerio de Hacienda al Congreso para este año.

"La situación fiscal no es una novedad, esto se viene acarreando hace un tiempo, al igual que lo que ha pasado con la economía y el crecimiento”, dijo la timonel del gremio fabril.

Señaló que “el endeudamiento ha sido el camino que ha tomado el gobierno" y dijo que "hay que analizar que no superemos las propias metas que nos hemos propuesto, porque al final lo terminan pagando las personas”.

Navarro dijo que espera que la decisión no afecte la clasificación soberana del país: “El endeudamiento es un factor que se considera en el riesgo país, pero en la medida que se muestren las maneras efectivas en que se va a ir corrigiendo y los proyectos que estamos abordando en el Congreso, se pueden mitigar esos efectos”.

La empresaria agregó que “hoy tenemos mecanismos, mayor austeridad fiscal y que el gasto vaya a los más necesitados y eso muestre que hay una política de Estado consolidada”.

Análisis a Cuenta Pública

En cuanto a la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast este lunes, Navarro indicó que “uno puede percibir las palabras del Presidente en un discurso que fue templado, que convocó y habló de los desafíos de los chilenos como la necesidad de encontrar empleo, resolver desafíos de salud y vivienda”.

Finalmente planteó que, en materia de desempleo, “estamos con cifras realmente preocupantes, es un desempleo de mujeres por sobre el 10% y el juvenil que también es muy preocupante”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), indicó respecto al proyecto de ley que eleva el endeudamiento que “evidentemente que no es para celebrar que el ministro de Hacienda firme este proyecto para endeudar más al país, pero el último IFP las arcas con que nos dejaron las administraciones requieren mayor endeudamiento del Estado, pero es algo que debemos tramitar con celeridad y concentrarnos en las cosas que hacen crecer al país y ordenan el gasto público.”