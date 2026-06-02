Quiroz asegura que de los US$ 6.200 millones de mayor endeudamiento que pedirá al Congreso, US$ 1.500 millones serán para pagar a proveedores del Estado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó este martes al Congreso para referirse al Informe de Finanzas Públicas (IFP) en la comisión de Hacienda del Senado, pero antes se refirió al proyecto para aumentar en US$ 6.200 millones el endeudamiento autorizado para el sector público en 2026.

Aunque se esperaba que la iniciativa ingresara este martes a la Cámara, el responsable de la billetera fiscal aseguró que este trámite ocurrirá mañana miércoles con suma urgencia.

Quiroz explicó, con peras y manzanas, que la sorpresiva decisión se debe a la sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos, lo que implica un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB. Esto excede las 1,5 unidades “que es con el que se hizo la Ley de Presupuestos del año pasado, esa diferencia más efecto del tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae son menos pesos, nos deja una necesidad de US$ 4.700 millones”, cifra que el mercado tenía incorporado, enfatizó.

Decreto fiscal

Sin embargo, sólo con ello, el gobierno tendría que postergar el pago de exigencias a proveedores del Estado, muchos de ellos PYME. Estos pagos no estaban sincerados, por lo tanto, se agregó a los US$ 4.700 millones un monto mínimo estimado para “ir cumpliendo con esas obligaciones”, deuda que asciende a US$ 1.500 millones, lo que sumado a los US$ 4.700 millones llega a los US$ 6.200 de mayor endeudamiento.

“Ahora bien, como el monto máximo de deuda está en la Ley de Presupuestos, nosotros debemos volver al Congreso y pedirle que nos autorice este aumento de deuda y este proyecto va a ingresar mañana con suma urgencia para ser discutido en ambas cámaras”, detalló el ministro.

Consultado acerca de si se superará el 45% del PIB de deuda, establecido como el límite prudente por la regla fiscal, Quiroz señaló que cuando el gobierno dicte su decreto fiscal se incorporarán “medidas adicionales y nuestro plan de cómo ir reordenando estas cuentas”, y que el Informe de Finanzas Públicas, por ley, debe hacerse suponiendo sólo lo que está disponible, los decretos que están dictados, las leyes que hay que cumplir, obviamente siempre, y las cosas como están”, agregó.

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Ausencia en la cuenta pública

Además, se explayó en cuanto a que Hacienda ya está trabajando en el decreto fiscal y “vamos a poner todos los esfuerzos adicionales y, en ese minuto, podremos determinar nuestros límites. Nosotros tenemos el firme propósito de reordenar las cuentas fiscales, estamos en eso, ya hemos tomado medidas y nuestro equilibrio fiscal va a ir reflejando esa realidad”.

Sobre el hecho de que el aumento de la deuda pública tomara a todos por sorpresa y que no se anunciara en la cuenta pública, en el marco del detalle con que el mandatario abordó la situación fiscal, pero sólo unas horas más tarde se firmara la iniciativa, Quiroz dijo primero que “no tengo idea por qué no se dijo ahí”.

Añadió que, “la verdad, es que se dijo en términos generales, el mensaje es un resumen de las cosas que se han hecho hasta ese minuto, de los logros hacia el futuro, de la visión de esperanza que puso el Presidente y este es un tema que va a acompañando el sinceramiento de las cuentas fiscales y se comunicó ayer mismo (lunes) en la tarde”.

El titular se Hacienda señaló que el gobierno tiene el firme propósito de no sobrepasar el 45% de deuda, para lo cual -advirtió- ese objetivo se tendrá que conciliar con otras medidas, pero “estamos con ese propósito”.

Reactivación económica

Respecto al proyecto de reactivación económica, del que se debiera dar cuenta en la sesión de Sala de esta tarde en el Senado, Quiroz manifestó que está “como siempre” con disposición a conversar distintas opciones, “mientras no modifiquemos el centro del proyecto”. Y se mostró optimista sobre la acogida de la iniciativa en la Cámara Alta para avanzar “en tiempo y forma”.