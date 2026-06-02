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Quiroz asegura que de los US$ 6.200 millones de mayor endeudamiento que pedirá al Congreso, US$ 1.500 millones serán para pagar a proveedores del Estado

El titular de Hacienda aseguró que el proyecto ingresará este miércoles al Congreso.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 12:10 hrs.

Senado Hacienda gobierno Ministro de Hacienda Jorge Quiroz Proyecto de ley deuda Fiscal Claudia Rivas
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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