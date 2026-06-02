Clapes UC ve necesario pausar el ajuste fiscal y acelerar el proyecto misceláneo
Sin embargo, la primera idea fue desestimada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
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Junto con plantear la preocupación por el deterioro de la actividad en abril, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) fue más allá y consideró “necesario poner una pausa al ajuste fiscal” impulsado por el gobierno.
Al mismo tiempo, llamaron a “acelerar la discusión del proyecto de reconstrucción en el Congreso”.
Consultado por el tema, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que están apurando “todo lo que podemos el programa del proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social”. Y al recordar que esta semana se inicia el debate en el Senado, dijo que “mantenemos la meta de sacar el proyecto en julio”.
En cuanto al ajuste fiscal, señaló que “es necesario, sobre todo lo que es el fraude social (...) No estamos contra los beneficios sociales, estamos contra el fraude social y la ciudadanía sabe perfectamente que hay abuso, que hay fraude y eso estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo”.
Otro punto que puso en la mesa Clapes fue que el Banco Central debería incorporar escenarios de recortes de tasas de interés en el Informe de Política Monetaria (IPoM) previsto para este mes, “porque las señales macroeconómicas -especialmente actividad y empleo- no son compatibles con una tasa en la parte alta de los niveles neutrales”.
Un planteamiento no necesariamente compartido. El economista jefe Chile de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, afirmó que el ente emisor enfrenta un escenario “desafiante” de cara al IPoM: hay mayores presiones inflacionarias de corto plazo, un escenario externo más incierto, pero con una economía global resiliente; y, por otra, una actividad local más débil, un mayor deterioro del mercado laboral y caída en la confianza.
Así, espera un tono más hawkish (alza), “abriendo la opción a un aumento de 25 puntos base en la TPM, pero aún sin cambios en la tasa en lo inmediato a la espera de más información y un desanclaje más marcado en las expectativas de inflación antes de actuar”.
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