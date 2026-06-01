"Este es el país que recibimos": Quiroz califica de "mala noticia" la fuerte caída del Imacec en abril y calcula que 25% de la baja en minería se debe a Codelco

Tras la cuenta pública, el ministro de Hacienda reforzó que se mantiene la meta del actual gobierno de converger a un crecimiento de 4% hacia finales de la administración.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a apuntar contra la administración de Gabriel Boric por la nueva caída que registró la actividad económica, esta vez en abril, que con una contracción de 1,2% frente al mismo mes del año pasado fue el peor resultado en tres años y un descenso mucho más profundo que lo esperado.

Tras participar de la cuenta pública del Presidente de la República, José Antonio Kast, en Valparaíso, el secretario de Estado manifestó que el desplome del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en el cuarto mes del año es parte de la herencia que recibieron de la administración previa.

"Es una mala noticia, desde luego. Este es el país que recibimos, es un país que recibimos cayendo el primer trimestre y ahora el Imacec de abril con una caída muy significativa", señaló ante periodistas.

Ahora, el ministro de Hacienda explicó que parte importante de la caída del Imacec se debe al rubro minero, donde el desempeño de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) tuvo un rol relevante.

"Una parte muy grande se ha explicado por los problemas que hay en Codelco. Recordemos que el Imacec se explica por un imacec negativo en minería, y la caída de minería un 25% es Codelco, así que hay mucho trabajo por hacer", agregó.

La autoridad tomó también el discurso de Kast y ratificó las metas de llegar a una expansión económica del 4% hacia el final de la administración: "Reafirmo la meta del 4% hacia el término del Gobierno. Hacia allá vamos a ir paso a paso, sin pausa. Vamos a ir avanzando con los acuerdos que haya que llegar, pero sin que nos perdamos en las metas. Las metas son quitar la maraña regulatoria que traba las inversiones, quitar el peso tributario que hoy día afecta a decisiones de inversión, traer capitales de vuelta a Chile, entusiasmar a la gente que invierta e ir resolviendo los problemas de empleo y de recaudación fiscal por esa vía".

Autocrítica por combustibles

El ministro de Hacienda también se hizo cargo de la autocrítica que realizó Kast en la cuenta pública por no lograr comunicar efectivamente el alza histórica del precio de los combustibles decretada el pasado 26 de marzo.

"Siempre hay que comunicar mejor, siempre hay que decir y empatizar con las personas. Quisiera hacerlo ahora, aprovechar que el Presidente ha dicho eso y decirle a mis compatriotas que entiendo perfectamente bien. Siempre lo he entendido, que está costando llegar a fin de mes, que cuesta más llenar el estanque de bencina, pero estoy seguro que si yo pudiese conversar con ellos en el living de su casa o invitarlos personalmente y mostrarle qué es lo que significa este gasto y qué es lo que seguiría significando hoy día casi US$ 200 millones y qué sacrificio habría implicado haberse gastado ese dinero y no tal vez poder resolver otros problemas como la seguridad que ha dicho el Presidente, yo estoy seguro que la gran mayoría del chileno me acompañaría en esa decisión y me acompañaría en la decisión de seguir cuidando estos recursos", sinceró.