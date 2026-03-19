Minera estadounidense inicia tramitación ambiental de proyecto por US$ 7.500 millones, la inversión más grande del sector
La iniciativa de Minera El Abra incluye el desarrollo de una planta concentradora, una desalinizadora y un sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación.
Noticias destacadas
Minera El Abra, filial chilena de la estadounidense Freeport‑McMoRan y donde Codelco tiene el 49%, ingresó a tramitación ambiental su proyecto de continuidad operacional, que supone US$ 7.500 millones y busca extender la operación en 40 años.
"La presentación es el resultado de varios años de rigurosas evaluaciones técnicas, estudios de línea base ambiental y una cuidadosa planificación del proyecto, diseñada para cumplir con los más altos estándares ambientales, operacionales y de relacionamiento comunitario", dijo la empresa.
Esta es considerado la mayor inversión individual de una minera, dado que BHP tiene previsto invertir hasta US$ 14.000 millones, pero en varias faenas.
"Este proyecto estratégico permitiría extender la vida útil de la operación minera en 40 años e incrementar la producción de cobre para ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial", dijo la compañía.
La iniciativa se apoya en la comprobada trayectoria de Freeport-McMoRan en la ejecución exitosa de proyectos mineros de gran escala, mediante un enfoque de desarrollo que integra gestión de riesgos, ingeniería de vanguardia, relacionamiento con actores clave y acuerdos con pueblos indígenas, además de criterios de sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
La inversión preliminar estimada del proyecto asciende aproximadamente a US$ 7.500 millones e incluye el desarrollo de una planta concentradora, una planta desalinizadora y un sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación.
De ser aprobado, Minera El Abra podría iniciar las operaciones ampliadas en 2033, con el potencial de aumentar la producción anual de cobre en más de 300 mil toneladas (700 millones de libras).
“El ingreso de este proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental representa un paso relevante para asegurar la continuidad operacional de El Abra y así poder materializar una inversión a largo plazo, desarrollada bajo altos estándares ambientales, técnicos y de relacionamiento con el entorno”, señaló el country manager de Freeport-McMoRan Chile, Mario Larenas.
Durante la etapa de construcción, el proyecto alcanzaría aproximadamente 20.000 empleos, y una vez finalizado sumaría alrededor de 2.300 trabajadores directos, además de un número similar de contratistas. Se espera que el proyecto genere cerca de 31.000 empleos permanentes directos e indirectos, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico regional y nacional.
“Estamos contentos de tener la oportunidad de apoyar el desarrollo económico de la Región de Antofagasta. Estas inversiones ayudarán a asegurar la continuidad operacional de El Abra por décadas, fortaleciendo el empleo local, dinamizando a los proveedores regionales y reforzando la posición de Antofagasta como un polo estratégico para la minería global del cobre”, afirmó el presidente de Minera El Abra, Boris Medina.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trainfes debuta con modelo de alianzas en RedSalud Vitacura y anuncia expansión regional
La startup lanza este miércoles su primera asociación bajo el “método Trainfes” el que permitirá a centros de salud usar su dispositivo y plataforma parea rehabilitar a pacientes con parálisis. Con esta modalidad, llegará a Argentina, Colombia y México este semestre.
Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Gobierno pide la renuncia a la directora nacional del Sence
El Ejecutivo le solicitó la renuncia a la abogada Romanina Morales Baltra La dirección nacional de la entidad fue asumida en calidad de subrogante por Rodrigo Valdivia Lefort, jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete