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Minera estadounidense inicia tramitación ambiental de proyecto por US$ 7.500 millones, la inversión más grande del sector

La iniciativa de Minera El Abra incluye el desarrollo de una planta concentradora, una desalinizadora y un sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 21:16 hrs.

Valeria Ibarra Minera Minería empresas inversiones Estados Unidos Chile
<p>Minera estadounidense inicia tramitación ambiental de proyecto por US$ 7.500 millones, la inversión más grande del sector</p>

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