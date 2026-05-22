Empresa de la familia Urenda modifica sociedad para usar drones en minería

Una de las sociedades de la firma tiene a los principales grupos mineros del país como sus clientes.

Agencias Universales (Agunsa), la multinacional de la familia Urenda que opera los negocios de agenciamiento y transporte marítimo, aéreo y terrestre, amplió el giro de su sociedad Soluciones Mineras (Solmin) lo que, entre otras cosas, le permitiría operar drones en los servicios a las gigantes del sector.

Según cercanos a la compañía, el pasado 13 de mayo la empresa cambió los estatutos de Solmin e incorporó entre sus actividades los de “servicios de transporte y/o trabajos aéreos con fines de lucro”, con el fin de poder operar dispositivos no tripulados, que pueden ser usados en labores de vigilancia o transporte.

Dentro del grupo del clan Urenda, esta compañía es de las más nuevas: nació en 2023 y hoy tiene a los principales grupos mineros del país como sus clientes.

Agunsa maneja los puertos de Antofagasta y Talcahuano, así como los aeropuertos de Arica, El Loa y Puerto Montt en Chile, además de filiales en Colombia, Estados Unidos y otros países.