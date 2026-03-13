Anónimo se apropió del nombre de la cuenta de Presidencia en X

El robo del nombre se produjo durante el cambio de contenidos hacia @Archivo20222026, nueva cuenta destinada a guardar las publicaciones de la administración del expresidente Gabriel Boric.

En medio del proceso de cambio de mando, el nombre de usuario de la cuenta oficial de presidencia en X, @Presidencia_CL, quedó disponible y fue registrado por un desconocido, generando distintos comentarios en redes sociales.

Este hecho se produjo durante el cambio de contenidos hacia @Archivo20222026, la nueva cuenta destinada a guardar las publicaciones de la administración del expresidente Gabriel Boric. En ese traspaso, el identificador de la cuenta quedó liberado en la plataforma por unos instantes y alguien aprovechó para adueñárselo.

De hecho, la persona que tomó el usuario dejó un mensaje en la biografía de la cuenta: “que alguien del nuevo gob me siga desde una cuenta verificada y por DM paso la clave, esta cuenta la podría haber registrado cualquiera cuando fue desocupada”.

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Lo ocurrido se viralizó rápidamente entre usuarios de la red social y hasta el cierre de esta edición, el usuario @Presidencia_CL seguía sin ser recuperado.