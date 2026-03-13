Las más de mil historias en un libro: el sentido homenaje de sus nietos a Horst Paulmann

El libro con más de 1.000 mensajes con que los nietos de Horst Paulmann lo homenajearon

A un año de la muerte de Horst Paulmann, su familia reunió más de mil mensajes y anécdotas en un libro. La iniciativa fue impulsada por sus nietos como homenaje privado.

Este miércoles 11 de marzo se cumplió un año del fallecimiento de Horst Paulmann, el artífice del gigante del retail Cencosud. Y aparte de las muchas acciones conmemorativas que emprendió a nivel institucional la compañía, hubo otra mucho más reservada y que dependió de la familia, en particular impulsada por sus nietos.

Se trata de un voluminoso libro cuyo contenido tiene su origen precisamente hace un año cuando, en el marco de las ceremonias fúnebres del empresario, en 2025, se disponibilizaron códigos QR y libros físicos —en el cementerio y en diversos locales de la compañía— para que las personas pudieran entregar su mensaje de condolencias o despedida y también se animaran a contar anécdotas vividas junto al empresario.

El resultado, un año después, fue la confección de un libro que contiene más de 1.000 mensajes, entre condolencias y anécdotas. Un trabajo, dicen personas que conocen del libro, que fue liderado por los nietos del empresario, y trabajado con una editorial.

Personas que conocen de este trabajo explican que se trata de, que recogió todo este contenido. En tapa con lomo, costura con hilo y tamaño 21x30, consta de unas 200 páginas, destinadas a preservar este contenido de carácter casi histórico, dado que

Son 10 los nietos de Horst Paulmann, de sus tres hijos mayores: Manfred, Peter y Heike Paulmann Koepfer. Por Manfred, los nietos son Alberto, Víctor y Karl Paulmann Parsons. Por Peter, son Bárbara, Carina y Nicole Paulmnan Schwartz. Y por Heike, Martín, Lucas, León y Agustín García-Huidobro Paulmann. El cuarto hijo de Paulmann es menor de edad y no tiene hijos.