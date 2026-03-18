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Empresarios salen a aclarar polémica: lo que piden es que “no aumenten” los feriados irrenunciables que ya existen

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, precisó que la demanda es que en jornadas de elecciones el comercio sí pueda funcionar. La misma postura reafirmó José Pakomio, líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 14:10 hrs.

Carolina León
<p>Susana Jiménez, presidenta de la CPC, insistió en que el foco del sector es que, en los días de elecciones, se pueda abrir el comercio.</p>

Susana Jiménez, presidenta de la CPC, insistió en que el foco del sector es que, en los días de elecciones, se pueda abrir el comercio.

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