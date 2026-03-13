La previa al cambio de mando de la primera dama en Viña Santa Rita
A un día de asumir como primera dama, María Pía Adriasola realizó una visita a Viña Santa Rita. La actividad reunió a delegaciones internacionales en Buin.
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Un día antes de transformarse oficialmente en primera dama de Chile, María Pía Adriasola visitó Viña Santa Rita, en Buin, junto a Signe Zeikate, primera dama de Costa Rica, y Lucrecia Peinado, primera dama de Guatemala. También las acompañaron María Jesús Wülff, ministra de Desarrollo Social; Teresa Ojeda de Pérez Mackenna, señora del ministro de Relaciones Exteriores de Chile; Cecilia Diez de Torres, señora del subsecretario de RR.EE, y Patricia Correa, amiga de la primera dama.
La visita comenzó cerca de las 11:30 horas del martes con un recorrido por el Museo Andino para conocer la colección de piezas que exhibe la Fundación Claro Vial. Cuentan desde el museo que las primeras damas de Guatemala y Costa Rica mostraron gran interés por conocer nuestras culturas y los objetos de la colección, haciendo relaciones con las tradiciones y culturas propias de sus países.
Por su parte, María Pía Adriasola, quien ha vivido desde hace años cerca del museo y ya conocía el espacio, se mostró muy cercana con el equipo y participó activamente de la visita. Paula Segovia, encargada de comunicaciones del museo, acompañó a las primeras damas y cuenta que conversaron sobre el programa educativo que desarrollan con las comunas aledañas y compartieron experiencias. Al finalizar el recorrido, se tomaron una foto grupal en la entrada del museo. No alcanzaron a pasar por la tienda porque disponían de poco tiempo, pero sí firmaron el libro de visitas y dejaron mensajes.
A continuación, la comitiva recorrió los jardines y el casco histórico de la Viña Santa Rita y cerca de las 13:00 participaron de un cóctel en la terraza del Hotel Casa Real, para luego compartir un almuerzo en el mismo lugar. De entrada, había queso tibio con salsa de frutos rojos y mariscos y como plato de fondo merluza austral sobre puré de zanahoria acompañado de vegetales asados. De postre: tarta de limón con frutas de la estación.
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