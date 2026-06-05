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La conexión chilena de la nueva ministra de comunicaciones del Papa: El caso Pavez

La periodista mexicana que encabezará las comunicaciones de la Santa Sede, María Montserrat Alvarado, desde Becket Fund for Religious Liberty apoyó al estado chileno en el caso Sandra Pavez con Chile, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de que una profesora denunciara discriminación tras perder la autorización de la Iglesia Católica para enseñar religión por tener una relación con otra mujer.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 18:38 hrs.

<p>La conexión chilena de la nueva ministra de comunicaciones del Papa: El caso Pavez</p>

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