Con shows de P!nk y Benson Bone: 100 chilenos viajaron al encuentro global de Walmart
100 representantes de Walmart Chile participaron en la Associates Week 2026, el encuentro anual de Walmart realizado en Bentonville, Arkansas. Los asistentes provenían de tiendas, centros de distribución y plantas productivas de distintas zonas del país y fueron reconocidos por su desempeño durante la actividad.
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El evento reunió a más de 15 mil colaboradores de Walmart de distintos mercados y se desarrolló bajo el lema “Better Together”, acompañado por los mensajes “Make a Difference that Matters” y “Be the World’s Favorite”.
La edición 2026 marcó además la primera participación de John Furner como CEO global de Walmart, cargo que asumió a principios de este año. También contó con la presencia de Steuart Walton -nieto del fundador de la compañía, Sam Walton-, quien entregó el Premio de Emprendimiento.
Hasta Bentonville llegaron cerca de 30 periodistas de medios como Financial Times, The New York Times, CBS y White Paper de México para asistir a presentaciones de ejecutivos de la compañía. Durante la semana tuvieron la oportunidad de probar productos chilenos de marcas propias, entre ellos alfajores, palmeritas y galletas de arroz.
La jornada final fue conducida por el actor y comediante estadounidense Jason Sudeikis, creador y protagonista de la popular y premiada serie Ted Lasso. Durante el cierre se presentaron P!nk, Benson Boone y Shaboozey, cuyas actuaciones fueron anunciadas minutos antes de subir al escenario.
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