Con shows de P!nk y Benson Bone: 100 chilenos viajaron al encuentro global de Walmart

El evento reunió a más de 15 mil colaboradores de Walmart de distintos mercados y se desarrolló bajo el lema “Better Together”, acompañado por los mensajes “Make a Difference that Matters” y “Be the World’s Favorite”.



La edición 2026 marcó además la primera participación de John Furner como CEO global de Walmart, cargo que asumió a principios de este año. También contó con la presencia de Steuart Walton -nieto del fundador de la compañía, Sam Walton-, quien entregó el Premio de Emprendimiento.



Hasta Bentonville llegaron cerca de 30 periodistas de medios como Financial Times, The New York Times, CBS y White Paper de México para asistir a presentaciones de ejecutivos de la compañía. Durante la semana tuvieron la oportunidad de probar productos chilenos de marcas propias, entre ellos alfajores, palmeritas y galletas de arroz.



La jornada final fue conducida por el actor y comediante estadounidense Jason Sudeikis, creador y protagonista de la popular y premiada serie Ted Lasso. Durante el cierre se presentaron P!nk, Benson Boone y Shaboozey, cuyas actuaciones fueron anunciadas minutos antes de subir al escenario.