Corte confirma millonario pago a fundadores de BodyTrainer
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo arbitral que obliga a la startup argentina Elevva a pagar el saldo pendiente por la compra de BodyTrainer.
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En noviembre DF MAS reveló la disputa entre los hermanos Gonzalo y Ángelo Arecco, fundadores de la marca deportiva BodyTrainer, y la startup argentina Elevva. La firma trasandina compró la empresa chilena en una operación de unos $ 6.000 millones, pero el negocio terminó en tribunales luego de que los compradores suspendieran el pago de las cuotas restantes alegando supuestos vicios en la compañía adquirida.
Tras un arbitraje en el CAM Santiago que falló a favor de los emprendedores chilenos, Elevva jugó una carta en la justicia ordinaria. Sin embargo, esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el laudo que la obliga a pagar el saldo pendiente.
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