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Trainfes debuta con modelo de alianzas en RedSalud Vitacura y anuncia expansión regional

La startup lanza este miércoles su primera asociación bajo el “método Trainfes” el que permitirá a centros de salud usar su dispositivo y plataforma parea rehabilitar a pacientes con parálisis. Con esta modalidad, llegará a Argentina, Colombia y México este semestre.

Por: Renato Olmos

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 12:26 hrs.

Startups tecnología Inteligencia Artificial IA Clínicas salud Renato Olmos
<p>La alianza se selló este miércoles.</p>

La alianza se selló este miércoles.

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