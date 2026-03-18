Trainfes debuta con modelo de alianzas en RedSalud Vitacura y anuncia expansión regional

La startup lanza este miércoles su primera asociación bajo el “método Trainfes” el que permitirá a centros de salud usar su dispositivo y plataforma parea rehabilitar a pacientes con parálisis. Con esta modalidad, llegará a Argentina, Colombia y México este semestre.

Luego de un año trabajando en una fórmula para llegar a centros médicos con su tecnología y metodología, la startup Trainfes cerró una alianza con RedSalud Vitacura para que esta institución utilice su dispositivo y plataforma de rehabilitación de pacientes con parálisis motoras.

El acuerdo se hizo oficial este miércoles y es el primero de su nuevo modelo de negocio basado en alianzas con centros de salud.

La nueva modalidad permitirá a Trainfes -que tiene oficina en Silicon Valley- crecer en Chile e iniciar la expansión regional este semestre, con Argentina, Colombia y México como primeros destinos, y también enfocarse en el desarrollo de nuevas tecnologías para rehabilitación.

Trainfes, fundada en 2013 por Matías Hosiasson (CEO), Moisés Campos, Sebastián Mardones y Luis Campos, desarrolló un dispositivo para la rehabilitación de personas con parálisis motoras derivadas de lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares (ACV), parálisis cerebral y enfermedades neurológicas.

Hosiasson explicó que su tecnología se basa en la electroestimulación funcional, lo que permite que una persona con parálisis pueda mover sus articulaciones con pequeñas descargas eléctricas en los músculos.

También desarrollaron una plataforma de telerehabilitación en la nube que se conecta a su tecnología para entregar terapias guiadas a los usuarios en forma remota, a través de los teléfonos móviles.

Si bien tienen un centro de rehabilitación propio en Las Condes, Hosiasson confirmó que este seguirá operando y que "toda la expansión (de la compañía) será con alianzas".

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Método Trainfes

Hosiasson explicó que adaptaron su modelo de negocio para llegar a nuevos pacientes que requieren rehabilitación, con la idea es replicar el tratamiento que entregan en su centro de 200 metros cuadrados -tiene sala de entrenamiento con los equipos y profesional para la rehabilitación-, en esta ocasión, en la sede de Vitacura de RedSalud.

“A eso lo llamamos el Método Trainfes, y eso significa que tienen acceso a todo el know-how de cómo entregar la rehabilitación y también a la tecnología. Entonces, si eres un paciente -una persona que sufrió un accidente vascular, una lesión medular, algún daño- y necesitas rehabilitación, ahora puedes ir a RedSalud Vitacura y optar por lo mismo que se entrega en nuestro centro”, dijo.

Además, el paciente puede llevarse un dispositivo de Trainfes a su casa y continuar con su rehabilitación de manera remota. “Por cada sesión con un terapeuta, tienes 10 sesiones que haces desde una aplicación de celular que configura todo por Bluetooth y funciona automáticamente”, afirmó.

Trainfes certificó al personal de RedSalud y, al momento del lanzamiento, el centro en Vitacura ya contaba con dos pacientes en una fase de marcha blanca.

Hosiasson dijo que el plan es extender la alianza a las nueve clínicas de RedSalud y la meta es atender entre 60 y 100 pacientes al año por sede.

Actualmente trabajan con distintos centros médicos y clínicas en Chile, con unos 400 pacientes mensuales y están presentes en todos los centros Teletón.

Además, han levantado capital con Amarena (family office de Patricia Angelini) e Invexor.

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Expansión e IA

Hosiasson anticipó que este año cerrarán entre cinco y ocho nuevas alianzas con redes de clínicas y hospitales. El modelo será el mismo: el socio se transforma en un aliado que entrega la rehabilitación con la tecnología y el conocimiento de Trainfes, mientras, la startup se concentra en el desarrollo y mejora continua de sus dispositivos y plataforma.

"Nosotros nos dedicamos a la creación y diseño de esa tecnología, y a la implementación y, por otro lado, tenemos estos partners estratégicos que la aplican", comentó el CEO.

Por esa razón comienzan a mirar fuera de Chile. Hosiasson dijo que luego de recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, su sigla en inglés) en Estados Unidos, esto se transformó en “un trampolín” para avanzar en su expansión.

Afirmó que están “casi listos” para comenzar a operar en Argentina, Colombia y México con este método de alianzas.

También adelantó que están construyendo un repositorio masivo de datos clínicos con el objetivo de desarrollar un modelo propio de inteligencia artificial que mejore los resultados de la rehabilitación.