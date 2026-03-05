Estudio Carvallo queda 100% en manos de socios chilenos

Estudio Carvallo Abogados concretó un cambio en su estructura de propiedad tras 141 años de historia. La firma, fundada en Valparaíso, informó que socios chilenos adquirieron la totalidad de la participación que mantenía el holding Crawford, con sede en Atlanta, Estados Unidos, por lo que el estudio vuelve a quedar completamente en manos locales.

El socio principal y gerente general, Manuel Carvallo Pardo, señaló a Diario Financiero que la operación representa un paso relevante para la firma, al permitir que la propiedad quede nuevamente en manos de socios chilenos, manteniendo al mismo tiempo vínculos de colaboración con sus antiguos socios y con el mercado asegurador.

Asimismo, dijo que entre los planes de la firma está ampliar su oferta de servicios y permitir que socios locales aumenten su participación en la propiedad. También, esperan que una mayor actividad en sectores como construcción e infraestructura y por ende un crecimiento de la industria de seguros.