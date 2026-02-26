Alessandri ficha como socio a Joaquín Solar para reforzar área inmobiliaria

Alessandri anunció la incorporación de Joaquín Solar Larraín como socio a cargo del área de Inmobiliaria y Construcción, en un escenario de reactivación gradual de la industria.

Según informó el estudio, esta incorporación busca fortalecer la asesoría especializada, que combine conocimiento jurídico con una comprensión integral del negocio inmobiliario. Durante los últimos siete años, Joaquín Solar se desempeñó como fiscal de Grupo Inmobiliario Imagina (2019–2026) uno de los principales actores del rubro en el país y la región.