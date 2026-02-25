CCU sufre la mayor caída de la sesión en la Bolsa de Santiago tras decepcionar al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025

La embotelladora del grupo Luksic y Heineken arriesga borrar todos sus avances del curso del año, después de que sus ingresos se ubicaran por debajo de los pronósticos de los analistas, así como el resultado operacional y la última línea.

Compañía Cervecerías Unidas sufría este miércoles una fuerte presión de venta en la Bolsa de Santiago, ya que sus resultados del cuarto trimestre de 2025 no dieron luces de una recuperación más allá de sus negocios a nivel local.

Las acciones de CCU caían 4,3% al inicio de la tarde, marcando el peor desempeño de toda la Bolsa, que pasaba por una buena jornada (el S&P IPSA subía 1,1%). Con esto, la embotelladora del grupo Luksic y Heineken arriesga borrar todos sus avances del curso del año.

Los números de cierre de 2025 se publicaron anoche. Las ventas del cuarto trimestre bajaron casi 12% hasta los $ 853 mil millones, el Ebitda cayó 17% a $ 151 mil millones y las utilidades se desplomaron cerca de 26% a $ 55 mil millones. Todos por debajo de los $ 890, $ 160 y $ 65 mil millones en las respectivas estimaciones medianas de cuatro casas estudios compiladas por DF.

"Tenemos sentimientos encontrados sobre los resultados, ya que Chile mostró tendencias positivas y finalmente comienza a ofrecer la disminución esperada en el cash cost, pero observamos un punto de inflexión muy negativo tanto en el segmento internacional como en el del vino, específicamente en las ventas en pesos argentinos y el precio promedio del vino, después de siete trimestres consecutivos de aumentos", dijeron a través de un reporte los analistas de BICE Inversiones, Ewald Stark y Aldo Morales.

Flavio Nicovani y Marcelo Catalán de Bci Corredor de Bolsa declararon: "Tenemos una visión neutral de los resultados reportados, si bien estimamos un saludable desempeño de las operaciones en Chile, vemos con cautela el desempeño de los volúmenes en Argentina y una demanda más elástica que complica ajustes de precios en línea con la inflación. Por otro lado, la compañía no ha estado exenta de los malos resultados que ha mostrado la industria de vinos en el último año".

BICE calculó que el segmento internacional representó aproximadamente el 103% de la disminución interanual del Ebitda consolidado de CCU, afectado principalmente por caídas interanuales de 4,6% en el volumen y de 33% en el precio promedio en pesos chilenos, por una base comparativa elevada y el impacto negativo de la conversión desde pesos argentinos.

También señaló que el segmento de vinos representó aproximadamente el 18% de la disminución del Ebitda, impulsado por bajas de 9,4% interanual en el volumen y de 8,1% en el precio promedio.

"Esperamos que las bajas bases de comparación y un mejor entorno macroeconómico favorezcan un mejor resultado operacional en los próximos trimestres, permitiendo para 2026 un incremento de alrededor de 9,6% interanual en el Ebitda consolidado y una utilidad neta en torno a $ 166.400 millones", proyectaron los analistas de Bci.

Antes de que empezara a echar marcha atrás desde su peak de fines de enero, la acción de CCU transaba relativamente en línea con el precio objetivo de consenso entre los nueve analistas compilados por Bloomberg, limitando su potencial alcista.

Cinco agentes recomiendan "comprar" la embotelladora, otros cinco se inclinan por "mantener" y tres van por "vender". Cuatro agentes han actualizado sus estimaciones posterior a que se conocieran los resultados, de acuerdo con el registro.