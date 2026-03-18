Bolsa chilena abre estable en medio de la expectación general de los mercados antes del comunicado de la Fed

No se espera que el banco central anuncie un cambio sobre la tasa clave, sino más que bien que Jerome Powell se refiera en su protocolar conferencia de prensa a las perspectivas de inflación, a la luz de la guerra en Medio Oriente y el histórico shock energético que desencadenó.

Las bolsas en general operaban estables este miércoles, en medio de la espera antes de que la Reserva Federal comunique su decisión de tasas de interés, en momentos en que el mercado se pregunta cómo serán los efectos inflacionarios de la crisis en Medio Oriente.

El S&P IPSA chileno abrió sin cambios relevantes en 10.621,92 puntos, mientras en el exterior, los futuros de Wall Street se estabilizaban, al igual que los índices bursátiles europeos. Asia sí destacó positivamente, sobre todo la subida de 2,9% que tuvo el Nikkei japonés.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) publicará a las 15:00 (horas de Chile) su comunicado de política monetaria, junto con el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), que incluye el mapa de puntos (dot plot) con las estimaciones de tasas de los miembros de la Fed.

No se espera que se anuncie un cambio sobre la tasa de fondos federales, sino más que bien que el presidente del organismo, Jerome Powell, se refiera en su protocolar conferencia de prensa a las perspectivas de inflación, a la luz de la guerra en Medio Oriente y el histórico shock energético que desencadenó.

Volviendo a Chile, esta mañana el Banco Central informó que el PIB se expandió 1,6% en el cuarto trimestre de 2025, variación que es de 2,5% si se mide el producto del año completo. Hubo revisiones al alza para los años anteriores.