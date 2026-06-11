IPSA abre con alza de 1,5% ya que bolsas mundiales repuntan pese a que Trump promete seguir atacando a Irán

El petróleo Brent cotizaba estable por debajo de US$ 95 el barril. Trump aseguró este miércoles que las fuerzas estadounidenses apoyaron el paso de más de 200 buques comerciales con más de 100 millones de barriles de crudo a través del estrecho de Ormuz

Las bolsas subían este jueves, tras sorpresas mixtas en los últimos datos estadounidenses, y aun cuando Washington lanzó nuevos ataques contra Irán y Donald Trump afirmó que la ofensiva continuará.

El S&P IPSA chileno subía 1,5% hasta los 10.612,21 puntos, en gran medida apoyado en las acciones de SQM-B (3,8%), que subían con fuerza y tienen la mayor ponderación dentro del selectivo. El IPSA cayó a mitad de semana, en una mala sesión para la renta variable a nivel mundial.

En Wall Street, el Dow Jones repuntaba 0,5%, el Nasdaq recuperaba 0,3% y el S&P 500 ganaba 0,2%, a un día de la mega salida a bolsa de SpaceX, evento que supone una prueba de fuego para el apetito por riesgo del mercado, que recientemente se ha visto sacudido por las dudas en torno al fenómeno de la Inteligencia Artificial.

Hubo novedades económicas en Estados Unidos. El Índice de Precios al Productor (IPP) subió 1,1% mensual en mayo, cuatro décimas sobre lo esperado, pero desde una serie de abril revisada a la baja (subió 1,1%, en vez de 1,4%). Además, las series del IPP sin alimentos y energía estuvieron por debajo de lo esperado. La tasa anual de este subíndice arrojó 4,9%, frente a la expectativa de 5,4%.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,6% y el FTSE 100 de Londres aumentaba 0,7%. Las tasas soberanas de la eurozona caían, pues si bien el Banco Central Europeo elevó su tipo oficial por primera vez desde 2023, esto ya se daba por descontado, y la conferencia de prensa de su presidenta, Christine Lagarde, no daba señales de preferir otra subida inminente.

Trump ordenó en la tarde de este miércoles una segunda ola de ataques contra Irán, tal como había anticipado, en una operación que se centró en destruir sitios de defensa aérea, vigilancia y comunicaciones. Luego, esta mañana el Presidente aseguró en su red Truth Social que EEUU va a golpear a Irán "con mucha fuerza esta noche".

No sólo eso, afirmó que "en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de manera muy similar a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de manera brillante tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América".

De todas formas, el petróleo Brent cotizaba estable por debajo de US$ 95 el barril. Trump aseguró este miércoles que las fuerzas estadounidenses apoyaron el paso de más de 200 buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, permitiendo más de 100 millones de barriles de petróleo llegaran al mercado.