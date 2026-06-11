Dólar abre con leve alza tras fuego cruzado en Medio Oriente, precios al productor de EEUU y decisión del BCE

Trump ordenó en la tarde de este miércoles una segunda ola de ataques contra Irán, y esta mañana afirmó que EEUU va a golpearlo "con mucha fuerza esta noche", además de amenazar con una toma de control de sus activos energéticos.

El mercado no se dejaba atormentar demasiado por los vientos de guerra en Medio Oriente, y el tipo de cambio subía sólo un poco este jueves en Chile, esperando a que las partes se acerquen al acuerdo de paz perseguido por Estados Unidos.

El dólar abrió con un alza de $ 1,1 hasta $ 915,5 en el mercado chileno, tras cerrar en baja a mitad de semana, aun en medio del recrudecimiento del conflicto con Irán. El dollar index subía 0,2% y el cobre Comex bajaba 0,7% a US$ 6,22 por libra, pero el petróleo Brent y las tasas de interés globales se estabilizaban.

Hubo sorpresas mixtas en los precios al productor de EEUU. El índice principal de mayo subió 1,1% mensual, cuatro décimas sobre la estimación de consenso, pero desde una serie de abril revisada a la baja. En tanto, las series que excluyen alimentos y energía subieron menos de lo esperado, también desde lecturas anteriores que se moderaron.

En otras noticias económicas, el Banco Central Europeo subió las tasas por primera vez desde 2023, en línea con los pronósticos, por las consecuencias que ha tenido la guerra sobre la inflación de la eurozona.

Negociando con armas

Donald Trump ordenó en la tarde de este miércoles una segunda ola de ataques contra Irán, tal como había anticipado, en una operación que se centró en destruir sitios de defensa aérea, vigilancia y comunicaciones.

La república islámica respondió con nuevos lanzamientos de misiles contra bases militares en Kuwait, Bahrein y Jordania, y declaró que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado para todo tipo de embarcaciones. La Guardia Revolucionaria dijo haber atacado a dos naves que intentaban transitar el pasaje.

"Los nuevos ataques militares intercambiados entre EEUU e Irán en los últimos días han tenido efectos mínimos en el mercado de divisas", publicó el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman. Pero advirtió que "cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Ormuz, mayor será el riesgo de un resultado más perjudicial para la economía global y los mercados financieros, lo que también favorecería un dólar más fuerte".

Trump dijo esta mañana en su red Truth Social que EEUU va a golpear a Irán "con mucha fuerza esta noche", y que "en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de manera muy similar a lo que hemos hecho con Venezuela".

El mandatario había condicionado poco antes un nuevo ataque a que Teherán acepte el acuerdo que se ha venido negociando en las últimas semanas. Los términos del borrador incluyen una reapertura inmediata de Ormuz y 60 días de tregua para profundizar en las tratativas nucleares. Washington se ha mostrado particularmente interesado en lograr garantías de que Irán no desarrollará un arma nuclear.

En cuanto al tránsito en Ormuz, Trump aseguró este miércoles que las fuerzas estadounidenses apoyaron el paso de más de 200 buques comerciales a través del estrecho, permitiendo más de 100 millones de barriles de petróleo llegaran al mercado.