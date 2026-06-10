Singular y Farellones Capital estrenan asociación con fondo activo de acciones chilenas
La cartera será gestionada por el antiguo equipo del family office de los Solari Donaggio.
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Un nuevo fondo de acciones chilenas que busca ganarle al IPSA llegó al mercado local. Recientemente, la administradora general de fondos (AGF) Singular ingresó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el reglamento de “Singular Farellones Chilean Equities”, su nuevo vehículo de renta variable chilena desarrollado junto a Farellones Capital (FarCap), administradora de activos surgida en 2023 como spin-off del family office de los Solari Donaggio, Megeve.
La firma es liderada por el exCEO de Megeve, Dieter Hauser, y reúne a los equipos de las antiguas áreas de gestión de activos y servicios de fondos de la oficina familiar.
Consultado por DF, Singular explicó que las conversaciones para concretar la alianza comenzaron a fines de 2025, tras un acercamiento de Farellones, que buscaba un socio para estructurar, administrar y distribuir mediante un fondo público su estrategia de inversión en acciones chilenas heredada del family office y que, hasta ahora, operaba de manera privada.
Cartera concentrada
En el esquema, Farellones ejercerá como gestor delegado de la cartera, a cargo de Mario Astaburuaga, portfolio manager responsable de la estrategia en acciones chilenas desde 2011, cuando era parte de Megeve.
Singular detalló que el fondo poseerá un portafolio “ultraconcentrado, de entre siete y 10 emisores, construido bottom-up a partir de análisis fundamental e inteligencia local profunda”.
Según la firma, entre 2009 y mayo de este año la estrategia -primero bajo Megeve y luego como FarCap- obtuvo una rentabilidad anual bruta de 15,4% y neta de 13,4%, superior a lo registrado por el IPSA en el mismo período.
Dirigido a inversionistas calificados e institucionales, el fondo está en roadshow y comenzará con un capital semilla cercano a US$ 70 millones, con aportes de los Solari Donaggio.
“Esperamos duplicar el tamaño del fondo dentro de los próximos seis a 12 meses”, proyectó Singular.
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