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Comprar para arrendar todavía es negocio en regiones y Antofagasta lidera entre ciudades donde la renta de una vivienda aún paga el dividendo

El análisis de Tinsa by Accumin muestra que en 20 de 33 cruces regionales el arriendo promedio supera al dividendo estimado. Antofagasta encabeza el ranking, con un margen positivo de $ 225.826 en departamentos de un dormitorio, mientras que hacia el sur el panorama se vuelve más dispar.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 09:45 hrs.

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<p>Comprar para arrendar todavía es negocio en regiones y Antofagasta lidera entre ciudades donde la renta de una vivienda aún paga el dividendo</p>

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