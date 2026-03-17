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Dólar cae más cerca de los $ 900 mientras inversionistas esperan anuncio de la Fed en medio de la guerra en Medio Oriente

La noticia de que el banco central australiano subió las tasas por segunda reunión consecutiva llamó la atención. "Existe un riesgo significativo de que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante más tiempo de lo previsto inicialmente", planteó la entidad.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 10:30 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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