Dólar cae más cerca de los $ 900 mientras inversionistas esperan anuncio de la Fed en medio de la guerra en Medio Oriente

La noticia de que el banco central australiano subió las tasas por segunda reunión consecutiva llamó la atención. "Existe un riesgo significativo de que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante más tiempo de lo previsto inicialmente", planteó la entidad.

La paridad dólar-peso bajaba nuevamente este martes, esperando que la Reserva Federal (Fed) anuncie mañana su comunicado de política monetaria, en medio de las presiones inflacionarias que supone la guerra contra Irán. Ya hubo señales desde Australia.

El tipo de cambio caía $ 4,2 hasta los $ 905 esta mañana en las pantallas de Bloomberg, en sus precios más bajos del día. Venía de caer más de $ 10 al inicio de la semana, desde sus máximos de 2026.

La nueva baja viene en línea con una ligera presión vendedora sobre el dólar a nivel global, lo que se reflejaba en una caída de 0,1% en el dollar index. Más que eso, la mayoría de las divisas emergentes se recuperaba frente al billete verde.

Y eso que los términos de intercambio, en el margen, empeoraban para Chile: el cobre Comex bajaba 0,9% a US$ 5,78 por libra, y el petróleo Brent subía 1,6% a US$ 101,9 por barril. Pero, en todo caso, ambos se han moderado a medida que avanza la jornada.

Ajustes de guerra

La reunión de dos días de la Fed empezó este martes, y los inversionistas siguen atentos las decisiones de otros bancos centrales que puedan marcar un precedente. Por ello, la noticia de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA, sigla en inglés) elevó las tasas de interés por segunda reunión consecutiva llamó la atención.

El RBA dejó su tipo oficial en 4,1%, el nivel más alto entre los bancos centrales del G10, planteando que "existe un riesgo significativo de que la inflación se mantenga por encima de la meta durante más tiempo de lo previsto inicialmente". Reconoció que, si se mantiene el fuerte aumento en los precios del combustible que trajo la guerra en Medio Oriente, habrá mayores presiones inflacionarias.

Se espera que, en su anuncio de mañana, la Fed deje sin cambios las condiciones financieras. Los participantes del mercado estarán atentos a posibles cambios en el comunicado y las declaraciones que pueda hacer en conferencia de prensa su presidente, Jerome Powell, sobre las expectativas de inflación a la luz del conflicto.

La guerra no se ha seguido expandiendo en la región, pero tampoco ha desescalado. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, rechazó las propuestas para reducir las tensiones o alcanzar un alto el fuego con Washington que dos países intermediarios le transmitieron a Teherán, según dijo este martes un alto cargo iraní. Por su parte, Israel afirmó que asesinó a Ali Larijani, el jefe de seguridad de Irán.

El llamado de Donald Trump a abrir el estrecho de Ormuz no tuvo acogida entre los países aludidos este lunes. El mandatario llamó a que envíen buques de guerra para asegurar el tránsito, y advirtió a la OTAN que habría consecuencias negativas si es que no se suma a la iniciativa. Más tarde, Trump dijo que EEUU no necesita ayuda, ya que es "la nación más fuerte del mundo".