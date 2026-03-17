Australia abre una semana clave para los bancos centrales con alza de tasas en base a preocupación por efectos de la guerra

La disrupción en el suministro de petróleo intensifica la inquietud de que los aumentos de precios afecten a la economía. Hoy comienza la reunión de la Reserva Federal.

El banco central de Australia elevó las tasas de interés por segunda vez en igual número de meses, apuntando al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre sus expectativas de inflación.

Cinco de los nueve miembros del consejo de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA, su sigla en inglés) votaron a favor de un alza de 25 puntos base en la tasa, hasta 4,1%, en respuesta a un fuerte incremento en los precios de los combustibles debido a la disrupción global en la oferta de petróleo.

“En gran medida, tasas de interés más altas reflejan expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria, que han aumentado en Australia y en la mayoría de las economías avanzadas en respuesta a las implicancias inflacionarias esperadas del conflicto en Medio Oriente”, señaló el RBA en un comunicado el martes.

El movimiento del banco central australiano antecede a una serie de decisiones clave de tasas de interés esta semana.

Panorama para los restantes bancos centrales

Se espera ampliamente que el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón mantengan sus tasas, mientras evalúan qué implicancias tendrá la guerra en Medio Oriente para la inflación.

El RBA, liderado por Michele Bullock, indicó que Australia podría ser una excepción al subir tasas, pero que el conflicto con Irán ha “intensificado” las preocupaciones sobre la inflación.

El banco central argumentó que el conflicto en Medio Oriente plantea “riesgos significativos en ambas direcciones”, y añadió que un conflicto más prolongado o severo presionaría al alza los precios de la energía y la inflación en el corto plazo, mientras que una incertidumbre prolongada podría implicar menor crecimiento en Australia y en sus principales socios comerciales.

La decisión también se tomó debido a condiciones financieras más restrictivas en la economía australiana.

El banco citó “incertidumbres relevantes sobre las perspectivas de la actividad económica interna y la inflación, y sobre el grado en que la política monetaria es restrictiva”.

Paul Bloxham, economista jefe de HSBC Australia, señaló que el banco central podría tener que argumentar que el país necesita una desaceleración económica para controlar la inflación. “El RBA está en una posición muy compleja”, dijo en una nota.

Bullock afirmó que comprende que el alza de tasas no será bien recibida por los australianos que enfrentan mayores precios de los combustibles, pero advirtió que sería “mucho peor si la inflación se arraiga”.

“No queremos tener una recesión, pero si es difícil reducir la inflación, vamos a tener que lidiar con eso”, dijo.

Pradeep Philip, jefe de Deloitte Access Economics, señaló que parece que el RBA reaccionó al conflicto en Medio Oriente, pero que el alza de tasas refleja en realidad “el deteriorado estado del lado de la oferta de la economía australiana”.

El dólar australiano se fortaleció con fuerza, ya que los inversionistas apostaron por un alza de tasas que convertiría al banco central del país en una excepción a nivel global.

La moneda subió más de 1% frente al dólar estadounidense durante la noche, hasta cotizar en 70,84 centavos antes de la reunión del RBA. Tras la decisión, retrocedió levemente.

El RBA elevó las tasas en 25 puntos base hasta 3,85% en febrero, su primer incremento desde 2023. Se interpretó como el inicio de un ciclo de alzas, con una inflación de 3,8% en el año a enero, fuera del rango objetivo del banco central de entre 2% y 3%.