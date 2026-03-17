El líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei, rechaza propuestas para reducir tensiones o un alto al fuego con EEUU

Manifestantes portan una imagen de Jamenei en una marcha el viernes en Estambul por el Día de Al-Quds o Día de Jerusalén. (Foto: Reuters)

La postura de Jamenei a favor de la venganza contra EEUU e Israel fue "muy dura y seria" en su primera sesión de política exterior, aseguró un alto cargo iraní.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha rechazado las propuestas para reducir las tensiones o alcanzar un alto el fuego con Estados Unidos que dos países intermediarios le transmitieron a Teherán, según dijo el martes un alto cargo iraní.





La postura de Jamenei a favor de la venganza contra EEUU e Israel fue "muy dura y seria" en su primera sesión de política exterior, dijo el alto cargo, sin aclarar si el líder asistió a la sesión en persona.





La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su tercera semana, con al menos 2.000 muertos y sin un final a la vista. El estrecho de Ormuz permanece en gran parte cerrado, y los aliados de Estados Unidos han rechazado la petición de ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, para reabrir esta vía marítima crucial, lo que ha provocado un aumento de los precios de la energía y el temor a la inflación.





El alto cargo, que pidió no ser identificado, dijo que el líder supremo había declarado que no era "el momento adecuado para la paz hasta que Estados Unidos e Israel se pongan de rodillas, acepten la derrota y paguen una compensación".





Tres fuentes informaron a Reuters el 14 de marzo de que el Gobierno de Trump ha rechazado los esfuerzos de los aliados de Oriente Medio para iniciar negociaciones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra con Irán.



