El líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei, rechaza propuestas para reducir tensiones o un alto al fuego con EEUU
La postura de Jamenei a favor de la venganza contra EEUU e Israel fue "muy dura y seria" en su primera sesión de política exterior, aseguró un alto cargo iraní.
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