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Dólar pierde sus máximos de 2026 en línea con ventas globales a medida que Washington busca medios para reabrir el estrecho de Ormuz

El dollar index caía 0,3% a 100 puntos, mientras los precios del cobre no tenían cambios relevantes. También el petróleo Brent se estabilizaba, algo por encima de los US$ 100 el barril, con un alza acumulada de más de 40% desde que estalló la guerra al comienzo de este mes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 08:37 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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