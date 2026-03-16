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Donald Trump advierte que la OTAN se enfrenta a un "futuro muy malo" si los aliados no ayudan a EEUU en Irán

El presidente estadounidense declaró al Financial Times en una entrevista que la cumbre con China podría retrasarse.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 09:10 hrs.

EE.UU. Estados Unidos Trump China OTAN Xi Jinping medio oriente Irán
<p>“Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, dijo Trump. Foto: Reuters</p>

“Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, dijo Trump. Foto: Reuters

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