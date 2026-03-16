Donald Trump advierte que la OTAN se enfrenta a un "futuro muy malo" si los aliados no ayudan a EEUU en Irán

“Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, dijo Trump. Foto: Reuters

El presidente estadounidense declaró al Financial Times en una entrevista que la cumbre con China podría retrasarse.

Donald Trump advertió que la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, enviando un mensaje contundente a las naciones europeas para que se unan a su esfuerzo bélico en Irán.

El presidente estadounidense declaró al Financial Times en una entrevista el domingo que también podría retrasar su cumbre con el Presidente chino Xi Jinping, prevista para finales de este mes, mientras presiona a Beijing para que ayude a desbloquear la crucial vía fluvial.

“Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, dijo Trump , argumentando que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del Golfo, a diferencia de Estados Unidos. “Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, añadió.

Las declaraciones de Trump, realizadas en una llamada telefónica de ocho minutos con el Financial Times, se produjeron un día después de que hiciera un llamamiento a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido para que se unieran a un "esfuerzo conjunto" para abrir el paso estratégico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Irán prácticamente cerró el estrecho tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel hace más de dos semanas, lo que desató temores de una nueva crisis petrolera que afectaría a la economía mundial. Los esfuerzos estadounidenses por reabrir la vía marítima han fracasado en gran medida. El domingo por la noche, el precio internacional del petróleo alcanzó los US$ 106 por barril, un aumento de aproximadamente el 45% desde el comienzo de la guerra.

A pesar de su advertencia, Trump se mostró pesimista respecto a que los aliados de Estados Unidos atendieran sus peticiones de ayuda.

“Tenemos algo llamado OTAN”, dijo Trump, quien a menudo ha criticado la alianza. “Hemos sido muy amables. No teníamos por qué ayudarlos con Ucrania. Ucrania está a miles de kilómetros de nosotros... Pero los ayudamos. Ahora veremos si ellos nos ayudan a nosotros. Porque siempre he dicho que estaremos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros. Y no estoy seguro de que lo estén”.

Al preguntársele qué tipo de ayuda necesitaba, Trump respondió: “La que sea necesaria”. Añadió que los aliados deberían enviar dragaminas, de los cuales Europa posee muchos más que Estados Unidos.

También quería “gente que neutralizara a algunos delincuentes que se encuentran en la costa (iraní)”. Trump dio a entender que quería comandos europeos u otro tipo de ayuda militar para eliminar a los iraníes que causaban “problemas” en el Golfo con drones y minas navales.

“Los estamos golpeando con fuerza”, dijo Trump. “No les queda más remedio que causar problemas en el estrecho, pero esta gente se beneficia y debería ayudarnos a mantener el orden. Nosotros los ayudaremos. Pero también deberían estar presentes. Se necesita mucha gente para vigilar a unos pocos”.

Trump dijo que también esperaba que China ayudará a desbloquear el estrecho antes de su viaje a Beijing a finales de este mes para una cumbre con Xi Jinping, su primer viaje a China en su segundo mandato.

“Creo que China también debería ayudar, porque obtiene el 90% de su petróleo del estrecho”, dijo Trump. Añadió que esperar hasta la cumbre sería demasiado tarde.

“Nos gustaría saberlo antes. Dos semanas es mucho tiempo”. Añadió que su viaje a China también podría posponerse. “Podríamos retrasarlo”, dijo Trump. No especificó por cuánto tiempo.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron mientras su secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunía con su homólogo chino, He Lifeng, en París para conversar sobre la cumbre prevista en Beijing a finales de marzo.

Xi invitó a Trump a visitar China cuando ambos líderes se reunieron en Corea del Sur a finales de octubre y alcanzaron una tregua en la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Beijing no ha dado señales de querer posponer la cumbre a pesar de la guerra en Irán, país que es un importante proveedor de petróleo para China.

Tras haber hablado el domingo con el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, Trump expresó su particular frustración con la respuesta de Gran Bretaña hasta el momento.

“El Reino Unido podría considerarse el aliado número uno, el que lleva más tiempo en el poder, etcétera, y cuando les pedí que vinieran, no quisieron”, dijo. “Y en cuanto prácticamente eliminamos la capacidad de amenaza de Irán, dijeron: "Bueno, enviaremos dos barcos", y yo les dije: "Necesitamos esos barcos antes de ganar, no después". Siempre he dicho que la OTAN es una calle de sentido único”.

Afirmó que cualquier peligro para los aliados que trasladaran activos al Golfo sería mínimo, ya que Estados Unidos e Israel habían destruido la capacidad militar de Irán en las últimas dos semanas.

“Prácticamente hemos diezmado a Irán”, dijo Trump. “No tienen armada, ni defensa antiaérea, ni fuerza aérea; lo han perdido todo. Lo único que pueden hacer es causar algunos problemas colocando una mina en el agua; una molestia, pero esa molestia puede generar problemas”.

Sin embargo, los aliados europeos ya han sufrido bajas en la guerra. Un soldado francés murió el jueves en un ataque con dron iraní en Irak. Un avión italiano fue destruido el domingo en una base en Kuwait.

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Trump también advirtió que Estados Unidos estaba preparado para lanzar nuevos ataques contra la isla de Kharg, el centro de exportación de petróleo de Irán, y que podría atacar su infraestructura petrolera.

“Vieron que ayer atacamos la isla de Kharg, todo menos los oleoductos”, dijo, refiriéndose al bombardeo que anunció el viernes. “Podemos atacarla en cinco minutos. Y no hay nada que puedan hacer al respecto”.

Al preguntársele si Rusia estaba ayudando a Irán con datos satelitales para atacar los escudos antimisiles estadounidenses e israelíes, Trump respondió: “No lo sé con certeza. Pero también se podría argumentar que ayudamos a Ucrania hasta cierto punto. Es difícil decir: ‘Nos están atacando, pero nosotros hemos estado ayudando a Ucrania’”.

El presidente afirmó que su predecesor, Joe Biden, le había dado a Ucrania US$ 350 mil millones en efectivo y equipo. "Así que es difícil decir: '¿Qué están haciendo?' cuando nosotros hemos estado haciendo lo mismo".