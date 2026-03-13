Dólar abre al alza en $ 920 previendo un fin de semana cargado de incertidumbre por la guerra contra Irán
El tipo de cambio viene de subir $ 20 y cerrar en máximos del año. "Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. Miren lo que les va a pasar hoy a estos imbéciles desquiciados", publicó Donald Trump este viernes en su red Truth Social, aludiendo a los líderes iraníes.
El dólar ganaba algo más de terreno en los primeros negocios de este viernes, mientras la guerra en Medio Oriente se apresta a cumplir dos semanas en medio de fuertes intercambios de misiles, disrupciones logísticas y comentarios desafiantes.
Según los datos de Bloomberg, el dólar abrió con un alza de $ 2,5 hasta los $ 920 en el mercado cambiario chileno, después de saltar $ 20 y cerrar en máximos de 2026.
El dollar index subía 0,4% y el cobre Comex bajaba 0,9%, mientras que el petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 100 por barril, después de que Estados Unidos levantara por 30 días las sanciones para la compra de petróleo ruso en el mar.
La retórica de los dos antagonistas de esta guerra está inquietando al mercado. "Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. Miren lo que les va a pasar hoy a estos imbéciles desquiciados", publicó Donald Trump este viernes en su red Truth Social, aludiendo a los líderes iraníes.
Los comentarios llegan después de que Mojtaba Jamenei hiciera sus primeras declaraciones públicas desde que fue electo a principios de la semana como líder supremo de Irán. El ayatolá sostuvo que el estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado, y que Teherán seguirá atacando bases militares estadounidenses e israelíes en la región, e incluso podría abrir otros frentes.
"Los continuos ataques contra el transporte marítimo en el Golfo han hecho que la demanda de activos refugio y el aumento de los costos de la energía sigan respaldando al dólar global hacia el final de la semana. Seguimos creyendo que este episodio resultará ser temporal y que acabará dando lugar a un eventual retroceso de la fortaleza del dólar. Sin embargo, por el momento, parece que el impulso va a persistir", publicó Monex en su reporte diario de divisas.
