Dólar abre al alza en $ 920 previendo un fin de semana cargado de incertidumbre por la guerra contra Irán

El tipo de cambio viene de subir $ 20 y cerrar en máximos del año. "Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. Miren lo que les va a pasar hoy a estos imbéciles desquiciados", publicó Donald Trump este viernes en su red Truth Social, aludiendo a los líderes iraníes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 08:37 hrs.

Foto: Reuters

