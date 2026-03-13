EEUU levanta por 30 días las sanciones para la compra de petróleo ruso en el mar en medio de la crisis por la guerra con Irán

La medida es un nuevo intento del Gobierno del presidente Donald Trump para controlar los precios de la energía.

Estados Unidos emitió una exención de 30 días para que los países puedan comprar petróleo y productos petrolíferos rusos sancionados que actualmente se encuentran varados en el mar, en lo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó como un paso para estabilizar los mercados energéticos mundiales, sacudidos por la guerra con Irán.

Los precios del petróleo bajaban el viernes por la mañana en Asia tras el anuncio de la exención por parte de Estados Unidos.

La medida es un nuevo intento del Gobierno del presidente Donald Trump para controlar los precios de la energía, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán agravaran la tensión regional y paralizaran el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que interrumpió los flujos vitales de petróleo y gas de Oriente Medio y provocó un aumento de los precios de la energía.

El miércoles, Washington anunció que liberaría 172 millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo en un esfuerzo por frenar la subida vertiginosa de los precios del crudo tras la guerra en Irán. Esa liberación formaba parte de un compromiso más amplio de la Agencia Internacional de la Energía, integrada por 32 países, de liberar 400 millones de barriles de petróleo.

La AIE dijo el jueves que la guerra en Oriente Medio estaba provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.

El permiso emitido por Washington el jueves autoriza la entrega y venta de crudo y productos petrolíferos rusos cargados en buques a partir del 12 de marzo y válida hasta la medianoche, hora de Washington, del 11 de abril, según el texto de la licencia publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro.

Preocupación por alza de precios

La medida refleja la preocupación de la Casa Blanca de que la subida de los precios del petróleo tras casi dos semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán perjudique a las empresas y los consumidores estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos, compañeros de Trump, esperan mantener el control del Congreso.

Bessent, en un comunicado publicado en la red social X horas después de que los precios de referencia del petróleo superaran los US$ 100 por barril, dijo que la medida era "muy específica" y "a corto plazo" y que no proporcionaría un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso.

El aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación a corto plazo y temporal que reportará un beneficio enorme a nuestro país y nuestra economía a largo plazo", dijo Bessent en el comunicado, en consonancia con las palabras de Trump.

Según Fox News, el jueves había alrededor de 124 millones de barriles de petróleo de origen ruso en el agua en 30 lugares diferentes de todo el mundo, y añadió que la licencia estadounidense proporcionaría entre cinco y seis días de suministro si se tiene en cuenta la pérdida diaria de petróleo del estrecho de Ormuz.

Aunque se esperaba que la suspensión de las sanciones impulsara el suministro mundial de petróleo, también podría complicar los esfuerzos de Occidente por privar a Rusia de los ingresos para su guerra en Ucrania y poner a Washington en desacuerdo con sus aliados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras participar el miércoles en una llamada con los líderes del G7 para discutir el impacto de la guerra de Irán en los mercados del petróleo y el gas, dijo que ahora no era el momento de relajar las sanciones contra Rusia.

También el jueves, el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev dijo que había discutido la actual crisis energética con una delegación estadounidense que incluía al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, en una reunión celebrada en Florida.

El Tesoro de Estados Unidos emitió previamente una exención de 30 días el 5 de marzo específicamente para India, lo que permite a Nueva Delhi comprar petróleo ruso bloqueado en el mar.

Otras medidas

Trump también ha ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos que proporcione seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el golfo Pérsico, y ha dicho que la Marina de Estados Unidos podría escoltar a los barcos en la región.

En otro intento por controlar los precios, el Gobierno de Trump está considerando suspender temporalmente una norma de transporte marítimo conocida como la Ley Jones para garantizar que los productos energéticos y agrícolas puedan circular libremente entre los puertos estadounidenses, según informó la Casa Blanca. La suspensión de la norma permitiría a los buques extranjeros transportar combustible entre los puertos estadounidenses, lo que podría reducir los costes y agilizar las entregas.

"El presidente está tomando todas las medidas posibles para bajar los precios (...) y verán más y más en los próximos días", dijo el jueves el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, a Fox News.

Trump dijo el jueves que Estados Unidos iba a obtener importantes beneficios gracias al aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra, lo que provocó las críticas de algunos legisladores que le acusaron de preocuparse solo por los ricos.