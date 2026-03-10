¿SpaceX vale US$ 1,75 billón? Preguntas clave de cara a la gran apertura bursátil de Elon Musk

La firma podría presentar en marzo de forma confidencial su documentación ante la SEC, buscando dar inicio a la apertura a bolsa en junio.

SpaceX, la empresa de exploración espacial controlada por el fundador de Tesla y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha señalado que planea realizar un mega Oferta Pública Inicial (IPO, su sigla en inglés) en los próximos meses.

Sus rivales en inteligencia artificial OpenAI y Anthropic también podrían salir a bolsa este año, y sus valoraciones privadas ya se han disparado a cientos de miles de millones de dólares.

Se espera que la IPO de SpaceX recaude hasta US$ 50 mil millones, lo que rompería el récord anterior establecido por la salida a bolsa de Saudi Aramco por US$ 29.400 millones en 2019. SpaceX podría buscar una valoración superior a US$ 1,75 billón (millón de millones), informó Bloomberg, aunque queda por ver si los inversionistas del mercado público estarán dispuestos a comprar acciones que respalden esa valoración.

SpaceX ha pasado de ser un actor relativamente menor en la industria espacial a convertirse en un gigante aeroespacial que recibe miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y actúa como columna vertebral del programa espacial de Estados Unidos.

Además, SpaceX posee Starlink, que se ha convertido en el principal generador de flujo de caja de la empresa. Tras una adquisición íntegramente en acciones en febrero de xAI, SpaceX también incorporó Grok, una operación de inteligencia artificial (IA) que quema dinero y cuyo producto insignia es el asistente de IA Grok. X, la red de microblogging antes conocida como Twitter, completa su portafolio de negocios.

Un IPO de SpaceX sería un gran espectáculo de mercado, ya que inversionistas grandes y pequeños tendrían la oportunidad de apostar por la visión en rápida evolución de Musk de crear una potencia combinada de espacio e inteligencia artificial.

Sin embargo, los escépticos dicen que los inversionistas podrían preocuparse de que Musk termine drenando recursos de SpaceX para financiar xAI, uno de los muchos actores en un campo cada vez más competitivo.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley están confirmados como las principales entidades involucradas en la operación.

¿Por qué una IPO?

Aunque se cree que SpaceX tiene un flujo de caja significativo, en gran parte proveniente de Starlink, la empresa necesitaría mucho más dinero para financiar sus mayores ambiciones.

En un memorando interno enviado a los empleados en diciembre, SpaceX señaló que los ingresos de la IPO financiarían el desarrollo continuo del cohete Starship, centros de datos de IA en el espacio y una base en la Luna.

SpaceX podría optar por seguir recaudando capital en mercados privados en lugar de salir a bolsa. Pero las necesidades de financiamiento de la empresa parecen haber aumentado sustancialmente con la adquisición de xAI, que está quemando cerca de US$ 1.000 millones al mes para cubrir el costo de infraestructura informática, incluido el entrenamiento de sus modelos de IA.

Además, ser una empresa pública con la capacidad de acceder al mercado más amplio para financiarse podría ayudar al negocio de IA a recaudar dinero más rápido que sus rivales OpenAI y Anthropic antes de que ellos mismos salgan a bolsa.

¿Qué valoración y tamaño busca?

Todo indica que SpaceX podría recaudar hasta US$ 50 mil millones para una valoración superior a US$ 1,75 billón en la IPO. La gran pregunta es si esa valoración realmente puede sostenerse en los mercados públicos.

Los analistas valoran las empresas en función de sus ganancias y crecimiento futuros, así como de la competencia en la industria y los márgenes de ganancia. Sin embargo, la valoración no es una ciencia exacta. Especialmente en condiciones de mercado alcistas, los inversionistas a veces están dispuestos a pagar más por las acciones de una empresa basándose en algo distinto a los fundamentos financieros.

Algunos podrían considerar que el enorme potencial de los negocios espaciales de SpaceX justifica un precio más alto del que sus cifras actuales respaldarían normalmente. Pero los desafíos en torno al negocio de xAI podrían moderar ese atractivo.

US$ 50 millones buscaría recaudar la firma aeroespacial en su salida a bolsa.

¿Cuál es la agenda?

Si no hay contratiempos, Musk podría llevar a SpaceX a bolsa tan pronto como en junio de 2026.

Bloomberg informó que SpaceX ha seleccionado a los mayores bancos de Wall Street para trabajar en la presentación de la IPO, que incluye las divulgaciones financieras requeridas por la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, su sigla en inglés) y que los inversionistas querrán revisar antes de decidir si invierten.

Una presentación confidencial inicia un proceso ante la SEC que normalmente dura entre dos y tres meses, suponiendo que no haya grandes retrasos. Tras esa revisión, la empresa generalmente presenta el documento de manera pública.

La presentación pública -que expondrá por primera vez todos los estados financieros de SpaceX- inicia un período de revisión pública de 15 días. Después de eso, la empresa realiza un proceso formal de marketing para vender acciones, normalmente dentro de un rango de precios antes de fijar el precio final.

¿Quién participará?

Una vez que se establece el rango de precios, los bancos reciben órdenes de compra de acciones de inversionistas institucionales. Al mismo tiempo, los inversionistas particulares pueden enviar órdenes a través de brokers afiliados a los bancos.

Algunos de los millones de inversionistas minoristas que utilizan plataformas de trading populares, como Robinhood Markets y SoFi Technologies, probablemente podrán ingresar órdenes directamente desde esas plataformas, aunque en las IPO muy demandadas las asignaciones para estos inversionistas suelen ser limitadas.

El día previo a que las acciones comiencen a cotizar, SpaceX y los bancos acordarán el precio final de las acciones que pagarán los inversionistas iniciales y cuántas acciones se venderán. Al decidir ese precio, tendrán que equilibrar lo que es mejor para los accionistas existentes -que quieren evitar que su participación se diluya demasiado con la emisión de nuevas acciones- y los nuevos inversionistas que desean acceso a los títulos.Fijado el precio, las acciones comenzarán a cotizar al día siguiente.

¿Cómo se prepara Wall Street?

El tamaño mismo de la oferta, sin precedentes en Wall Street, tiene a la mayoría de los grandes bancos participando de alguna manera del proeceso. Sin embargo, el verdadero prestigio para las instituciones financieras proviene de liderar la oferta y participar en decisiones clave como la fijación de precios y la asignación de acciones.

En esta etapa, cinco de los grandes bancos -Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Morgan Stanley- están confirmados como las principales entidades involucradas en la operación, aunque sus roles exactos aún no están claros.

¿Cómo afecta la adquisición de xAI?

No todos están contentos con que SpaceX haya optado por comprar xAI antes de la IPO, debido a que la firma de inteligencia artificial está quemando grandes cantidades de efectivo, lo que podría diluir el atractivo de los negocios principales de SpaceX, especialmente Starlink.

Los inversionistas que pensaban que poseían acciones de una empresa espacial ahora tendrían una gran exposición a la IA y, para quienes tienen una visión bajista sobre el sector, de repente estarían asumiendo otro posible perdedor en una carrera de alto riesgo por dominar esta industria.

Por su parte, Musk cree que tener un negocio que ahora abarca cohetes, internet satelital, IA y redes sociales constituye un “motor de innovación verticalmente integrado”, que ayudaría a perseguir la oportunidad de construir centros de datos en el espacio.

¿Cómo afectará al control de Musk?

Antes de la adquisición de xAI, Musk poseía menos de la mitad de las acciones de SpaceX tras múltiples rondas de financiamiento privado que incorporaron inversionistas externos, entre ellos Founders Fund de Peter Thiel, Fidelity Investments y Alphabet.

No está claro cuánto de SpaceX posee Musk tras el acuerdo con xAI.

SpaceX está evaluando una estructura accionaria posterior a la IPO que permitiría a los insiders -potencialmente incluido Musk- mantener un control casi total sobre decisiones estratégicas y corporativas clave.

Los inversionistas cautivados por el potencial de SpaceX y el historial de Musk probablemente no se vean molestos por esto, pero podría presentar problemas si algo saliera mal y los inversionistas quisieran impulsar un cambio en el liderazgo.

¿Cómo presentará Musk la IPO?

El argumento central será que SpaceX domina la industria espacial comercial, tiene un enorme potencial de crecimiento y vínculos con industrias como defensa y telecomunicaciones. Además cuenta con Starlink, un servicio global de internet de alta velocidad y con una enorme ventaja competitiva en el negocio de lanzamientos de cohetes.

Más difícil será convencer a los inversionistas de que estos negocios también ayudarán a que SpaceX se convierta en un actor dominante en inteligencia artificial.

Para lograr que los inversionistas respalden su gigantesca valoración, Musk también apelará a su estatus casi de culto y a su historial con los muchos inversionistas que obtuvieron ganancias con las acciones de Tesla, que han subido alrededor de 3.000% en la última década.

Para algunos potenciales inversionistas del IPO, ese podría ser el mejor argumento de todos