Aceleradora Aster anuncia nuevas inversiones en startups y debuta con programa de innovación abierta

Sumará 10 nuevas firmas a su portafolio durante este año y en abril lanzará Open Aster, una iniciativa para pilotear soluciones tecnológicas en operaciones de minera Escondida.

Aster, la aceleradora de startups que surgió en 2021 a partir de una colaboración público privada entre el Gobierno Regional de Antofagasta, Corfo y Escondida BHP, incorporará 10 nuevas startups a su portafolio este año y en abril lanzará Open Aster, su primer programa de innovación abierta para pilotear soluciones tecnológicas en operaciones de Escondida BHP.

La aceleradora -que desde 2023 es financiada por BHP- invierte en startups minetech (tecnologías para la minería) que tengan validación en entornos reales, con madurez tecnológica y al menos un contrato vigente con alguna empresa.

Aster es parte de la iniciativa Proveedores & Futuro de Escondida BHP, pero acelera soluciones para toda la industria minera y articula redes con otras compañías del sector para desarrollar el ecosistema minetech local.

Tiene 50 startups en su portafolio, con una inversión acumulada de US$ 1,65 millones en capital semilla y presencia en 25 operaciones mineras.

La directora ejecutiva de Aster, Macarena López, dijo que un 13% del portafolio tiene al menos un contrato fuera de Chile, “principalmente en Perú y en Colombia”. Y adelantó que el plan en 2026 es invertir en 10 startups con tickets de US$ 20 mil -US$ 200 mil en total- y dos rondas follow on (de seguimiento) por US$ 50 mil cada una a través del fondo Coppernico, administrado por Fundación Chile y financiado por Escondida BHP.

En febrero anunciaron las cinco primeras startups de su octava generación: AGS Soluciones, dedicada a inspecciones de seguridad con drones y análisis de imágenes; Recylink, enfocada en trazabilidad digital de residuos industriales; y FenixIA Analytics, especializada en predicción de ley mineral a partir de modelos geológicos y sondajes.

A ellas se suman SG TIS, con tecnología de monitoreo multisensorial en pilas de lixiviación, y SPF Ingeniería, orientada al monitoreo del comportamiento hidráulico de ductos mediante modelos matemáticos e inteligencia artificial.

El proceso culminará con el Aster Demo Day, que se realizará durante la feria Exponor en junio de 2026, donde se definirá una startup ganadora -de las cinco- que podrá acceder a una segunda inversión para financiar el crecimiento. En el mismo evento se abrirá la convocatoria para las otras cinco startups del año, cuyo proceso finalizará con un nuevo Demo Day hacia fines de año y la posibilidad de acceder a un segundo financiamiento.

Open Aster

En abril próximo la aceleradora lanzará Open Aster, su primer programa de innovación abierta que se realizará en Antofagasta y será operado junto con Escondida BHP. La iniciativa convocará a startups y proveedores -locales e internacionales- para resolver desafíos operacionales concretos de la minera y pilotear soluciones en entornos reales.

El programa contempla un proceso de preselección de las propuestas con acompañamiento técnico, además de espacios de vinculación con desarrolladores tecnológicos.

“Escondida BHP abre sus puertas como el entorno de prueba más exigente de la minería mundial. Resolver un problema aquí, donde la escala y la complejidad no tienen comparación, es equivalente a validarlo en cualquier operación del planeta. Ese es el verdadero valor del programa”, dijo López.