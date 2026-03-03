CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"

Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".

El recientemente asumido nuevo gerente general de la matriz del grupo financiero LarrainVial, Andrés Trivelli, debutó públicamente este martes ante el mercado y los clientes de la firma durante el seminario anual de la compañía.

El nuevo principal ejecutivo del holding comenzó explicando la ausencia del presidente del grupo, Fernando Larraín, quien sufrió un accidente en bicicleta. Tras eso, Trivelli se dirigió a su audiencia por primera vez desde el escenario en ese rol.

"He tenido la suerte de asistir a este seminario hace 20 años. Al principio, ayudando en la organización, como hay algunos colegas acá. Luego me tocó como moderador. Después en Perú, luego Colombia, México, y ahora último me ha tocado ya a la distancia saber cómo está ocurriendo la versión de este seminario en Miami, que se hizo la semana pasada, que parte una nueva etapa".

El ahora principal ejecutivo de la firma señaló que "LarrainVial ha sido uno de los protagonistas del desarrollo del mercado de capitales de América Latina".

Y añadió que "gracias a ustedes nuestro trabajo está dentro del mercado de capitales de América Latina y por lo tanto hemos florecido junto a la expansión del capitalismo".

Posturas pro mercado

En esta línea, dedicó parte de su discurso al ámbito político y apuntó que el capitalismo, como concepto, "ha sido agredido por ciertos sectores ideológicos", pero manifestó que "los hechos son contundentes, el capitalismo ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".

En tanto, si bien Trivelli sostuvo que "pensar que todo es economía sería un error", aclaró que "también negar los beneficios que esto (el capitalismo) ha traído a millones de personas sería un error aún más grande".

Respecto a las tendencias políticas en el continente, el gerente general de LarrainVial manifestó su optimismo frente al resurgimiento de posturas promercado. "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que promueven el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden", proyectó Trivelli.

Asimismo, señaló que "hace algunos años, en este mismo lugar, me tocó comentar cómo, con cierta añoranza, los Estados Unidos no miraban hacia el sur, que América Latina era muy atractiva".

"Tenemos atributos, como ser pacífico, una población joven, somos ricos en recursos naturales y con una afinidad cultural con Estados Unidos y Occidente en general. Hoy, después de más de 40 años, vemos finalmente que Estados Unidos vuelve a poner su atención totalmente en la región, lo que es un cambio mayor para nosotros que traerá consecuencias aún por ser conocidas. En LarrainVial, creemos que el balance de este nuevo paradigma será positivo", concluyó.