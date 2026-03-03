Click acá para ir directamente al contenido

Bolsa chilena sigue en caída libre: IPSA abre con nueva baja de 3% y ya está más cerca de los 10.000 puntos
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"

Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".

Por: C. Muñoz y A. Monasterio

Publicado: Martes 3 de marzo de 2026 a las 10:00 hrs.

LarrainVial Expectativas de crecimiento empresarios actividad empresarial Kast José Antonio Kast
<p>El CEO de LarrainVial, Andrés Trivelli. Crédito foto: Julio Castro</p>

El CEO de LarrainVial, Andrés Trivelli. Crédito foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Una de las mayores constructoras de viviendas sociales acusa “profunda crisis financiera” y recorta la mitad de su personal
2
Empresas

Perú asoma como opción para cable que conecte a China con Latinoamérica tras polémica diplomática en Chile
3
Economía y Política

Kaiser anuncia comisión investigadora por “naves piratas de la flota pesquera china” que recalan en puertos chilenos y por el TAG
4
Empresas

En evento en Canadá: dueña de Dominga asegura que espera "iniciar obras tempranas este año” a pesar del fallo de la Corte
5
Economía y Política

Quiebre total: bilateral entre Boric y Kast se terminó abruptamente con acusaciones cruzadas de mentir por cable chino
6
Internacional

Navieras desvían buques por el cabo de Buena Esperanza tras cierre del Estrecho de Ormuz
7
Empresas

Tribunal Europeo confirma colusión de Latam y LAN Cargo entre 2003 y 2006 y la obliga a pagar 2 millones de euros
8
Economía y Política

Un fondo de ahorro financiado por los recortes de gasto: la fórmula de Briones para recuperar el orden fiscal
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete