Perú asoma como opción para cable que conecte a China con Latinoamérica tras polémica diplomática en Chile
Una Red Dorsal que une todos los Andes peruanos con Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile es clave para los intereses de China por tener un cable que los une con la región.
Si Chile lo rechaza, en Perú están listos para recibirlo. Esa es la opinión de agentes del mercado y consultores especializados en el vecino país tras la controversia diplomática que se desató entre el Gobierno de Chile y la administración de Donald Trump por el proyecto de un cable submarino desde Valparaíso hasta Hong Kong.
En diferentes puntos de Perú empresas chinas ya han puesto su bandera. Desde luego que el Puerto de Chancay es uno de los más importantes. En noviembre de 2024, la china COSCO Shipping Ports inauguró el megapuerto a 80 kilómetros al norte de Lima, con una inversión inicial de US$ 1.300 millones y planes de expandirse hasta los US$ 3.000 millones.
Pero también en el sector eléctrico. En 2023, Enel acordó la venta de Enel Distribución Perú y Enel X Perú a China Southern Power Grid International por US$ 2.900 millones lo que, junto a la ya existente participación de China Yangtze Power en Luz del Sur, llevó a que la distribución eléctrica de Lima quedara controlada al 100% por operadores chinos.
Perú cuenta hoy con cuatro cables submarinos, todos aterrizando en el mismo punto: Lurín, al sur de Lima. El PAN-AM desde 1999; el SAC y el SAm-1 desde el año 2000 y 2001 respectivamente; y el Mistral, el más reciente, operativo desde 2021 tras dos décadas sin nueva infraestructura submarina en el país. El problema no es solo la cantidad, sino la dirección: los cuatro van hacia EEUU. Ninguno conecta directamente con Asia. Para que un dato peruano llegue a China, primero tiene que pasar por territorio norteamericano. Esa dependencia es exactamente lo que un cable directo a Asia vendría a romper.
“Todos los cables submarinos que tiene Perú hoy desembocan en EEUU. Y siempre es mejor diversificar, por eso que un cable que vaya directo a China no es algo que se deba desestimar en Perú, eso profundiza la neutralidad tecnológica que ha prometido Perú a los inversionistas”, dice Virginia Nakagawa, consultora Regulatoria en Kaiteki Regulación y exviceministra de Comunicaciones de ese país.
Actualmente, Perú está en un proceso de licitar la operación de la Red Dorsal, un viejo anhelo por conectar todo el país en un solo cable de fibra óptica, algo similar a lo que ya hizo Chile. El problema pasa porque los traspiés con el precio y la operación de ese cable han hecho que todo se retrase. Sin embargo, según ha recogido la prensa peruana, empresas chinas ya han mostrado interés por ser parte de esa solución.
Según Nakagawa, esa red podría ser clave para las ambiciones del gigante asiático. Es un cable que tiene nodos de conexión internacional con Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia. “Lo que China busca es extraer data de todos los países para poder transportarla más rápido hacia Asia, y con un cable submarino que se conecte con la Red Dorsal eso es posible, que es una columna vertebral que cruza todos los Andes peruanos”.
Sin embargo, no sería algo sencillo y podría tener complejidades políticas. “Lo que hay que pensar es qué le conviene al consumidor peruano y dejar claro que la autoridad regulatoria es local, con potestad absoluta sobre la operación”, dice recordando que en el caso del puerto de Chancay ha habido una serie de inconvenientes para fiscalizar la operación del terminal.
Por su parte, Daniel Gurovich, director ejecutivo de G&A Consultores, dice que “Perú tiene una conectividad troncal más limitada que Chile, sin embargo tiene conexiones a varios cables submarinos y transnacionales que lo dejarían en una posición regional similar a Chile para el caso de cables submarinos que vienen de Asia”.
Chinos toman espacios
Donde ya han avanzado fuertemente las empresas chinas en Perú es en infraestructura 5G. Huawei y ZTE se han consolidado como los principales proveedores de infraestructura con presencia dominante en Brasil, México, Colombia y Perú. La primera ha construido una posición especialmente sólida en banda ancha móvil: se estima que seis de cada siete redes 4G en Brasil y más de la mitad de las desplegadas en México operan con su tecnología, lo que le otorga entre el 35% y el 40% del mercado regional de equipos de red. En Brasil, los datos del regulador Anatel a mediados de 2024 confirman que Huawei y Ericsson concentran más del 98% del mercado 5G.
ZTE suministra equipos y servicios de banda ancha a operadoras en toda la región: en Perú abastece a Bitel y MiFibra; en Colombia, a la ETB; en Ecuador y Argentina, a Claro; en ese mismo país, también a iPlan; y en Brasil, a Unifique, además del grupo regional Internexa.
Por su parte, China Telecom Americas está expandiendo su red en Perú y otros mercados de la región como Brasil, Argentina, Chile, Panamá y México. En infraestructura de fibra óptica, Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) está también avanzando en proyectos en Perú, y desarrollando presencia también en México y Brasil.
El rol de GTD
Varios en el mercado consideran que la chilena GTD es una de las mejor posicionada para las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones en Perú. Con un pie ya en dicho país y ganando cada vez más terreno, el Cable Prat que opera desde Arica a Puerto Montt la podría dejar en un buen punto conectar los datos chilenos con un cable peruano y así interconectarse a un eventual cable submarino chino desde el país vecino.
Consultada directamente GTD, explicaron que ellos ya cuentan con una amplia trayectoria en el despliegue y operación de fibra óptica, tanto terrestre como submarina. “Como parte de nuestra visión de crecimiento, estamos permanentemente evaluando oportunidades de desarrollo de infraestructura en países de la región, de acuerdo con el proceso de expansión de nuestros mismos clientes. En ese contexto, Perú es un mercado relevante, y observamos con interés iniciativas que contribuyan a fortalecer su integración digital. Como compañía, seguiremos impulsando iniciativas que aporten al desarrollo digital regional, con nuestro enfoque de entregar soluciones de conectividad robustas, seguras y de alta disponibilidad”.
Respecto al cable submarino de fibra óptica Prat, precisó que es una infraestructura que aterriza en 12 ciudades del país desde Arica a Puerto Montt: “Actualmente no existe una conexión con Perú; sin embargo, la compañía siempre analiza nuevos proyectos”.
