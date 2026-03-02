Ministro Muñoz aborda controversia por proyecto de cable submarino ante la Cámara de Diputados y dice que continúa su evaluación
Ante la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, el jefe de cartera -acompañado del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya- explicó que “el proyecto presentado por este consorcio chino sigue en la Subtel”.
Noticias destacadas
Tras casi una semana de silencio, este lunes el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió al proyecto China-Chile Express, el cable submarino impulsado por la empresa China Mobile International (CMI).
Ante la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, el jefe de cartera -acompañado del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya- explicó que “el proyecto presentado por este consorcio chino sigue en la Subtel”.
En ese sentido, el ministro sostuvo que “lo único que se dejó sin efecto fue mi firma que había aprobado ese decreto que permitía ir a la Contraloría para la eventual aprobación del primero de 13 pasos que hay que cumplir”, enfatizando en que la iniciativa continúa en etapa de evaluación y “sigue su conducto natural”.
Ante las consultas de los diputados, el secretario de estado apuntó que este tipo de infraestructura responde a iniciativas privadas que deben conseguir la autorización del Estado. En ese sentido, consultado por la gobernanza del cable, el ministro sostuvo que “es propia de una empresa privada” y agregó “ hoy día nosotros tenemos el cable Curie, el cable Mistral y ¿quién gobierna esos cables? Bueno, las empresas que consiguieron los permisos le autorizamos y hoy día están operando cables que son fundamentales para Chile”.
En cuanto a la fiscalización del cable, sostuvo que “el país ha avanzado bastante en el último tiempo en materia legislativa en este ámbito. En los últimos dos años se han aprobado la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos Personales (...) acá tenemos agencias que van a ser capaces de poder velar justamente ante una denuncia de carencia o de falta de ciberseguridad que se podrá evaluar de una manera profesional, robusta, rigurosa e insesgada”.
Y agregó: “Cuando uno firma el decreto que autoriza, finalmente uno exige que el operador del cable va a tener que regirse por toda la legislación nacional. O sea, no puede pasar que un operador como este prescinda, ignore las exigencias que esta ley interpone”.
Ante la pregunta de cómo es posible que en solo 60 días "un decreto de esta importancia" haya sido aprobado, el ministro insistió en que “la rapidez o lentitud con que un proyecto de este tipo es aprobado en el en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (...) tiene que ver con cuán robusto es el proyecto que se presenta y por lo tanto, cuántas interacciones es necesario tener con el proponente”.
Dicho esto, Muñoz indicó que “en este caso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones solo tuvo que hacer una interacción con el proponente y eso fue suficiente para poder satisfacer los distintos requisitos normativos que tiene respecto a este proyecto” y agregó que -para este tipo de proyectos-, también es importante considerar que “cuanto más grande es el proyecto o cuanto más complejo o más nodos, es más difícil de evaluar porque hay que mirar más cosas”.
En ese sentido, el ministro sostuvo que “en este caso es un proyecto que con toda la complejidad que significa poner un cable submarino entre Hong Kong y Concón, lo que nosotros miramos (...) es relativamente simple porque tiene un solo punto. El cable llega a la playa y se conduce a una estación de amarre y eso es lo que técnicamente se evalúa en este caso; además del modelo financiero, los temas legales y la composición de la empresa".
“La Subsecretaría tiene que revisar aquello que la ley nos exige", puntualizó y señaló que en otros proyectos también se han demorado poco en recibir la autorización respectiva, como con el proyecto Direct 2 Cell de Entel y Starlink, el cual se tramitó en nueve días según el jefe de cartera.
Además, destacó que “todas las personas que estaban a cargo del proceso de aprobación técnica, comercial o legal de esta propuesta, son gente que lleva 15 años en el Ministerio”.
Finalmente, la autoridad también concluyó que “está en el interés del país tener más cables” y en ese sentido destacó que este cable es complementario al cable de Humboldt que está siendo construido por Google.
“Nosotros entendemos la necesidad de cables submarinos como necesidad fundamental para todos los países para que sean parte de la vida moderna. O sea, tenemos una necesidad. Hay una complementariedad que es evidente y esa complementariedad va a permitirnos tener mayor resiliencia (...) El contar con mayor capacidad es un muy buen beneficio para Chile”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Corte Suprema revoca condenas del TDLC contra Hurtado, Consorcio, LarrainVial y Banco de Chile por interlocking
El máximo tribunal concluyó que “los requeridos no han incurrido en el ilícito que les fuera imputado, al no configurarse los elementos del tipo respectivo”. También, dejó sin efecto las millonarias multas por los casos.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete