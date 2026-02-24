Embajador de China defiende el polémico proyecto de cable submarino: "No va a socavar la seguridad regional o de otros países"
El embajador del gigante asiático en Chile, Niu Qingbao, defendió el proyecto y afirmó que “no va a socavar la seguridad regional ni la seguridad de otros países”.
En medio de la tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos, tras la revocación de visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, salió a respaldar públicamente el proyecto de cable submarino que conecte al país con Hong Kong.
En entrevista con Radio Biobío, el diplomático defendió la iniciativa “Chile–China Express” y subrayó la importancia estratégica de mejorar la conectividad digital entre ambos países y Asia.
“Son socios muy importantes y existe una gran necesidad de mejorar la conectividad entre China y Chile, incluso entre Chile y Asia. La construcción de dicho cable significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como líder en la economía digital del futuro”, afirmó.
El embajador agregó que el proyecto responde a intereses compartidos para ambas naciones . "Lo que hacen los funcionarios chilenos, en nuestra opinión, es muy favorable tanto para los intereses nacionales de Chile como para la amistad entre China y Chile, y también muy beneficioso para mantener el liderazgo de Chile en la economía digital y en la conectividad”.
Asimismo, descartó que la iniciativa tenga implicancias negativas para Estados Unidos, agregando que “cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedecen totalmente las leyes chilenas y no hacen ningún daño a una tercera parte. No va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países”, concluyó.
Las declaraciones del representante chino se producen en un momento en que el proyecto se ha convertido en el epicentro de un debate político.
