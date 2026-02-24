Gobierno sale a respaldar a ministro Muñoz tras autorización de cable submarino chino el 27 de enero que anuló dos días después

Decreto rescindido considera un periodo de vigencia para la concesión de 30 años, y especifica que la empresa asiática CMI Chile Spa, de China Mobile, podía "instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra" desde Concón a Hong Kong.

La versión del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, así como la del canciller Alberto van Klaveren, de que el proyecto China Chile Express estaba "en análisis" y aún su desarrollo no estaba zanjado, quedó en entredicho, al conocerse que la primera de estas autoridades firmó el 27 de enero de este año el decreto que otorgó una concesión intermedia a la firma CMI Chile Spa.

Aunque dicha autorización fue anulada dos días después, el 29 de enero, el texto oficial establece un periodo de vigencia para la concesión de 30 años, y especifica que “autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra, óptica submarino con repetidores y tecnología de DWDM, que interconecta China con Chile, entre la ciudades de Hong Kong (China) y Concón (región de Valparaíso, Chile), informó El Mercurio.

El tendido de fibra óptica, según detalla el medio de comunicación, abarcaría 19.873 kilómetros entre Hong Kong y y Concón. El documento aprobado se refiere exclusivamente a los elementos de concesión instalados en territorio de Chile.

El decreto en cuestión precisa que el sistema de cable submarino de fibra óptica está compuesto por unidades de repetidores, 266 en aguas internacionales y 16 en aguas jurisdiccionales chilenas entre paréntesis (Zona Económica Exclusiva), utilizando tecnología de multiplexación, por división de longitud de onda densa o DWDM. También documento especifica otra serie de características técnicas del proyecto: que en una primera etapa establece el inicio de obras en un plazo de un mes y el término de éstas en 18 meses, así como la puesta en servicio en 20 meses.

El decreto mencionado fue anulado dos días después, el 29 de enero, la jefa subrogante en la edición de administración y finanzas de la Subtel, Brunilda Vergara. En el escrito para pedir la anulación del oficio, se señala que "esta solicitud se funda en un requerimiento del jefe de gabinete de la Subtel, Sr. Guillermo Petersen, por correo de la misma fecha, indicando: razones de error técnico o en su tipeo".

Por otro lado, la reunión del ministro Juan Carlos Muñoz con el embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, se produjo el 2 de febrero.

La nueva defensa

Ante este antecedente adicional en la mesa, del Gobierno hubo una nueva defensa de parte del Gobierno al rol desempeñado por el ministro Muñoz, cuya visa fue revocada por la administración de Donald Trump, lo que provocó un impasse diplomático y político entre Chile y Estados Unidos..

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, sostuvo en conversación con radio Pauta que la acción de anular el decreto inicial por parte de Transportes se debió a que “tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”.

A su turno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en entrevista con radio Duna señaló que el acto administrativo de toma de razón de la Contraloría General de la República nunca fue ejecutado, por tanto, no hubo en la práctica, una autorización de la concesión porque fue anulada en una etapa inicial.

“No había un acto administrativo formal y por tanto, no había una decisión de parte del Estado, una aprobación explícita para iniciar el proceso. ¿Cómo se realiza eso? A través de un decreto que se envía a la Contraloría y que es tomado razón por la Contraloría. Eso no había acontecido”, afirmó.