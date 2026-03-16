Posible fin del Mepco genera nuevo corto circuito entre Quiroz y la oposición

Senadores de oposición señalaron, tras reunión con el titular de Hacienda, que no van a respaldar una medida que termine con un beneficio que amortigua las alza en los precios de los combustibles ante crisis internacionales.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de la reunión con los jefes de bancada de senadores de la oposición en donde les comunicó que el Gobierno está elaborando una propuesta para hacer frente al alza de los precios internacionales del petróleo y que implicarían cambios al Mepco. Eso sí, en esa cita, evitó entregar los detalles de una norma que ingresaría con discusión inmediata al parlamento este martes o miércoles.

Hasta La Moneda llegó el titular de la cartera la tarde de este lunes para reunirse con su par de la Segpres, José García Ruminot, para analizar el estrecho escenario fiscal y alternativas para enfrentar, en lo inmediato, el alza de los combustibles.

Por la oposición asistieron los senadores Juan Luis Castro (PS), Yasna Provoste (DC), Loreto Carvajal (PPD), Claudia Pascual (PC); y Diego Ibáñez (FA); quienes coincidieron en que se les insinuó el fin del Mepco.

Ante ello, adelantaron que no van a respaldar una medida que termine con un beneficio que amortigua las alza en los precios de los combustibles que pagan las personas en medio de crisis internacionales.

Carvajal dijo: “Se nos insinúa terminar con el Mepco que permite para frenar el alza de los combustibles y del transporte público, y no estamos disponibles para entregar un cheque en blanco si no hay un contexto y un diagnóstico final respecto a la caja fiscal”.

Castro, en tanto, sostuvo: “Lo que nos indica el ministro de Hacienda es que de no mediar la concurrencia directa del Estado con inyección de recursos que permitan que el alza de la parafina y el transporte general sea mitigado, se impulsa en un proyecto de ley de discusión inmediata a la brevedad”.

Y alegó que no se les entregó "nada formal, ni un documento que permita clarificar” lo que van a hacer.

Provoste, por su parte, sostuvo que “durante muchos años hemos creado el mecanismo para que estas crisis internacionales no se traspasen al bolsillo de las familias". "Lo que hemos visto es que el Gobierno anuncia un proyecto para que, frente a esta crisis, el impacto lo deberán enfrentar cada una de las familias por sí mismos; no habrá un apoyo como ha existido en todo estos años”.

Por esta razón, Quiroz debió salir a explicar lo que analiza el Ejecutivo y partió por señalar que el nivel de alza de precios internacionales que ha tenido el crudo la semana antepasada fue la más alta desde 1985 y que “los mecanismos que tenemos en Chile para hacer que el alza se traspase en forma retardada al mercado interno nos van a hacer que la próxima semana empecemos a gastar US$ 120 millones por semana”.

Agregó que “eventualmente, si el precio se mantiene en estos niveles, el país podría terminar gastando US$ 3 mil millones en total". "Ya estamos gastando esta semana más de US$ 50 millones y, dado que la situación que hemos recibido es muy compleja fiscalmente, con la caja más baja que nunca se haya entregado, estamos mirando hacia adelante lo que queremos resolver los problemas y no quedarnos pegados atrás”.

Explicó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay una situación de este tipo, con una guerra como la que está ocurriendo y con el impacto que está teniendo en el mercado del petróleo”.

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Sostuvo que se está escuchando a los parlamentarios de Gobierno y a los de oposición. "Compartimos con ambos los datos y en base a lo que hemos escuchado y los datos, vamos a estar diseñando opciones”.

Afirmó que “si no se logra aprobar un proyecto que logre inyectar recursos, el jueves viene un alza de la parafina y respecto de eso no hay nada que hacer porque el fondo tiene solo US$ 5 millones…cuando se acabe no existe la plata.

"Estamos haciendo un esfuerzo para aportar recursos, pero ese esfuerzo pasa por esfuerzos legislativos conjuntos”, dijo, e insistió en que “todavía no hay ningún proyecto. Hemos escuchado, tenemos los datos y ahora nos vamos a trabajar cuál es la fórmula”.