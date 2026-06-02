Alejandra Mizala gana la segunda vuelta y se convierte en la nueva rectora de la Universidad de Chile
La académica se impuso a Francisco Martínez por más de un 60% de los sufragios.
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La Universidad de Chile tiene nueva rectora.
La académica Alejandra Mizala se convirtió este martes en la principal autoridad de la Casa de Bello para el período 2026-2030, luego de derrotar a su competidor Francisco Martínez en la segunda vuelta de las elecciones. Así, Mizala sucederá a la actual rectora, Rosa Devés.
La economista se impuso con un 60,93% de los votos en la segunda vuelta que tuvo lugar este martes, superando a Martínez, quien obtuvo el 39,07% de los votos en la elección.
El proceso eleccionario, que tuvo una primera votación el pasado 12 de mayo, se realizó de manera electrónica, marcando un hito en los procesos electorales de la Casa de Bello. La votación fue liderada por la Junta Electoral Central, encabezada por la Prorrectoría, la que estuvo a cargo de supervisar el proceso en articulación con UParticipa, plataforma institucional de votación electrónica remota.
Mizala es economista de la U. de Chile, con un doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas.
Fue prorrectora de la Casa de Bello entre 2022 y 2026, impulsando una gestión orientada a la calidad académica, el trabajo colaborativo y la modernización institucional. Además, lideró el proceso de acreditación institucional que culminó con la acreditación de excelencia por siete años (2025–2032). Su investigación se centra en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género en STEM.
Ha liderado numerosos proyectos, asesorado a organismos internacionales e integrado comisiones y consejos asesores en educación, trabajo, pensiones y género, junto con fundar y dirigir unidades académicas como el CEA, el MGPP, el CIAE y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.
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