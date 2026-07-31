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Gobierno invertirá US$ 525 millones en infraestructura para Carabineros y PDI

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Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Aton Chile.</p>

Foto: Aton Chile.

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