Gobierno invertirá US$ 525 millones en infraestructura para Carabineros y PDI

La infraestructura para seguridad se convirtió en uno de los cuatro ejes estratégicos del gobierno. Durante el seminario del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, presentó una cartera de US$ 525 millones destinada a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), junto con proyectos para el sistema penitenciario.

La iniciativa contempla la construcción, ampliación y reposición de comisarías, retenes y complejos policiales en distintas regiones del país. Entre las principales obras destacan la Cárcel El Arenal de Copiapó, con una inversión de US$ 285 millones y entrega prevista para 2031, y el Complejo Policial de la PDI en Concepción, por US$ 62 millones, programado para 2029.

La cartera también incluye nuevos cuarteles de la PDI en Ñuble, Curicó, Coronel, Villa Alemana y Tocopilla, además de proyectos para Carabineros como la Cuarta Comisaría de Quillota, la Subcomisaría Forestal Alto de Viña del Mar y nuevas unidades en Punta Arenas, Requínoa y Valdivia.

La inversión forma parte del plan de infraestructura presentado por De Grange, que considera además US$ 2.440 millones en conectividad, US$ 1.293 millones en seguridad hídrica y US$ 1.953 millones en salud.