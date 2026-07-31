Gobierno invertirá US$ 525 millones en infraestructura para Carabineros y PDI
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La infraestructura para seguridad se convirtió en uno de los cuatro ejes estratégicos del gobierno. Durante el seminario del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, presentó una cartera de US$ 525 millones destinada a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), junto con proyectos para el sistema penitenciario.
La iniciativa contempla la construcción, ampliación y reposición de comisarías, retenes y complejos policiales en distintas regiones del país. Entre las principales obras destacan la Cárcel El Arenal de Copiapó, con una inversión de US$ 285 millones y entrega prevista para 2031, y el Complejo Policial de la PDI en Concepción, por US$ 62 millones, programado para 2029.
La cartera también incluye nuevos cuarteles de la PDI en Ñuble, Curicó, Coronel, Villa Alemana y Tocopilla, además de proyectos para Carabineros como la Cuarta Comisaría de Quillota, la Subcomisaría Forestal Alto de Viña del Mar y nuevas unidades en Punta Arenas, Requínoa y Valdivia.
La inversión forma parte del plan de infraestructura presentado por De Grange, que considera además US$ 2.440 millones en conectividad, US$ 1.293 millones en seguridad hídrica y US$ 1.953 millones en salud.
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