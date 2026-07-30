Chile y Venezuela retomarán relaciones bilaterales a dos años de su suspensión
El anuncio fue confirmado en una declaración conjunta entre los gobiernos de ambos países.
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731 días tuvieron que pasar para que este jueves se confirmara el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, luego del cierre de la embajada del país caribeño el pasado 29 de julio del 2024.
El anuncio se entregó en una declaración conjunta entre las cancillerías de ambos países, donde consignaron la creación de una hoja de ruta que permitirá la “normalización progresiva de sus relaciones bilaterales”.
En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la "reanudación plena" de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países.
Minutos después del comunicado, se refirió a la noticia el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien agradeció la labor de Cancillería, así como “la disposición de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez”.
Además, el mandatario reveló que este nuevo proceso permitirá abordar desafíos “que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”.
El alcance de este acercamiento fue explicado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien detalló que este permitirá que "los 700.000 venezolanos que se encuentran en Chile podrán empezar a recibir asistencia consular", a los que dijo se suman "los cerca de 25.000 chilenos que viven en ese país".
Según el comunicado, el proceso será fundamentado en “el diálogo constructivo”, bajo los principios de “respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional”.
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