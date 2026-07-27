Gobierno suma dos nuevas bajas regionales en un día: renuncian seremis del Trabajo en Tarapacá y Vivienda en Maule
Las salidas de Cristián Cabezas y Patricio Ponce elevan a 28 el número de secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos durante los primeros cuatro meses de la Administración Kast.
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Dos Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) dejaron sus cargos este lunes en Tarapacá y el Maule, ampliando la lista de autoridades regionales que han salido del Gobierno durante sus primeros cuatro meses.
La primera renuncia correspondió a Cristián Cabezas, quien se desempeñaba como seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá y enfrentaba dos denuncias por presunto acoso y maltrato laboral.
Horas más tarde, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aceptó la renuncia voluntaria de Patricio Ponce como seremi de la cartera en el Maule. Su salida se hará efectiva el viernes 31 de julio.
Con ambas renuncias, ya son 28 los seremis que han dejado sus cargos durante los primeros cuatro meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Denuncias contra Cabezas
La renuncia de Cabezas comenzó a regir este mismo lunes, mientras continúa el proceso para nombrar a su reemplazante. El Ejecutivo aseguró que la salida no afectará el funcionamiento de la repartición regional.
Cabezas había sido cuestionado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Tarapacá, organización que solicitó públicamente su salida luego de conocerse dos denuncias presentadas por funcionarias vinculadas a la Seremi del Trabajo y al Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Las presentaciones dieron origen a un sumario administrativo instruido por la Subsecretaría del Trabajo. Una de ellas también continúa su tramitación bajo la Ley Karin.
Durante parte de la investigación, Cabezas permaneció con licencia médica. Su posterior regreso al cargo fue criticado por la ANEF regional, que cuestionó que se mantuviera en funciones mientras seguían abiertas las diligencias. Cuando se conocieron las acusaciones, La Moneda sostuvo que los procedimientos administrativos correspondientes ya habían sido activados.
“Los antecedentes de estas denuncias fueron oportunamente derivados a las instancias competentes conforme a los procedimientos y protocolos vigentes”, indicó el Ejecutivo.
Cambio en Vivienda del Maule
La segunda salida de la jornada se produjo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Patricio Ponce presentó su renuncia voluntaria como seremi del Maule, cargo que había asumido durante los primeros días de abril.
El Gobierno no informó las razones de su decisión y el Minvu solo confirmó que se trató de una renuncia voluntaria. La subrogancia será asumida desde el 1 de agosto por María José Díaz, actual jefa del Departamento de Planes y Programas de la seremi de Vivienda del Maule.
Ponce es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Derecho Urbanístico y Gestión Inmobiliaria, y cuenta con más de 15 años de trayectoria. Antes de asumir la secretaría regional también se desempeñó como presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción.
Su renuncia se conoció mientras la región se preparaba para enfrentar un nuevo sistema frontal, situación que generó cuestionamientos por el momento escogido para dejar la repartición.
La senadora por el Maule, Paulina Vodanovic, manifestó preocupación por los efectos que podría provocar el cambio de autoridad en medio de la contingencia climática.
“Lamento que en un momento tan crítico para el país y para nuestra región, porque se avecina un temporal para el cual se está haciendo frente desde Senapred, de todos los organismos públicos, se produzca la renuncia del seremi de Vivienda, que tiene un rol fundamental en lo que es la planificación y la solución de eventuales complejidades en la región”, sostuvo.
La parlamentaria señaló que no conocía los motivos de la salida, pero planteó la necesidad de mantener la continuidad de los equipos regionales.
“Desconozco los motivos por los cuales se ha producido su renuncia, pero uno quisiera que los equipos que designa el Gobierno tengan una cierta continuidad porque es lógico que cuesta tomar el ritmo de una seremi tan importante como la de Vivienda”, afirmó.
La seremi de Vivienda del Maule continuará funcionando bajo subrogancia desde el sábado 1 de agosto, mientras el ministerio define a la nueva autoridad titular. En Tarapacá, el Gobierno tampoco ha informado quién reemplazará a Cabezas en la cartera del Trabajo.
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