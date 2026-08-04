Biministro Daniel Mas lanza en Iquique plan para acelerar permisos y aumentar la inversión minera
La propuesta enviada a Contraloría busca reducir 55 autorizaciones sectoriales a 13 permisos y 18 mecanismos que operarán mediante declaraciones juradas.
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El biministro de Economía y Minería Daniel Mas presentó este lunes en Iquique las medidas con las que el Gobierno busca reducir los tiempos de tramitación y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mineros. El anuncio principal fue el ingreso a la Contraloría General de la República de una modificación al Reglamento de Seguridad Minera, destinada a adecuarlo a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
La propuesta busca transformar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas. Estas últimas podrán operar mediante declaraciones juradas, con el objetivo de reducir trámites sin rebajar las exigencias ambientales ni de seguridad.
Mas sostuvo que el cambio permitirá entregar mayor claridad a las empresas que desarrollan proyectos en el sector. “Estas modificaciones constituyen un importante avance para la minería en reducción de burocracia para la obtención de permisos, mayor certeza y claridad regulatoria junto con procedimientos más simples y eficientes para el desarrollo de nuevas inversiones, manteniendo plenamente los estándares de seguridad minera y protección ambiental”.
La medida forma parte de la agenda minera del Gobierno para el periodo 2026-2030, que considera mejorar las condiciones para invertir, entregar mayor certeza jurídica, modernizar la regulación y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones del sector.
El biministro vinculó esta estrategia con la actividad económica y el desarrollo de las regiones mineras. “Más inversión y más proyectos en minería es sinónimo de más y mejores empleos, desarrollo regional y mejores condiciones de vida para miles de compatriotas”.
Cambios al ingreso de proyectos al SEIA
Durante la Cuenta Pública del Ministerio de Minería, realizada en Iquique, la autoridad también informó que se trabaja junto al Ministerio del Medio Ambiente en una modificación al reglamento que determina el ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La propuesta fue publicada el 31 de julio y permanecerá en consulta pública hasta el 11 de septiembre. Después de ese proceso deberá ingresar a Contraloría para su toma de razón. El cambio busca modernizar la regulación ambiental aplicable a los proyectos mineros y facilitar su tramitación, según informó la cartera.
Proyectos por US$ 24 mil millones
En el balance de los primeros 120 días del Gobierno, Mas destacó el ingreso de 15 proyectos mineros al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por una inversión conjunta de US$ 24 mil millones.
El biministerio aseguró que se trata del mayor monto registrado desde que existen datos del sistema, aunque no entregó durante la actividad el detalle de las iniciativas, sus empresas responsables ni las regiones donde se desarrollarán. “Un hito del periodo son los 15 proyectos mineros por un total de US$ 24 mil millones ingresados a tramitación ambiental al SEIA. Esta cifra constituye un récord desde que el SEIA tiene registro”.
La cartera también incluyó entre sus avances la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina y la tramitación del primer proyecto de ley minero presentado por la actual administración.
Simplificación de patentes mineras
La iniciativa legal busca simplificar el régimen de patentes mineras y se encuentra actualmente en segundo trámite legislativo.
El subsecretario de Minería Álvaro González indicó que su aprobación será una de las prioridades del Gobierno durante el segundo semestre de 2026 y en 2027. “Es una prioridad inmediata. Impulsaremos su pronta aprobación en el Senado para que la pequeña y mediana minería cuente cuanto antes con un sistema de patentes más simple, que incentive la exploración y la producción”.
La agenda presentada en Iquique considera ahora la tramitación de la modificación al Reglamento de Seguridad Minera en Contraloría, el cierre de la consulta pública ambiental el 11 de septiembre y la discusión en el Senado del proyecto que simplifica las patentes mineras.
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